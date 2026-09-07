“Nada se pierde mientras el valor permanezca”. Napoleón Bonaparte

Para empezar, es muy importante reconocer que Josefina amaba a Napoleón su esposo inmensamente, realmente lo quería como persona, literalmente Napoleón fue “el príncipe azul” de Josefina todo el tiempo que duraron casados.

Para Josefina fue más catastrófico no poderle dar un heredero a Napoleón Bonaparte que para toda Francia, y más porque ese fue el único motivo de su divorcio.

También resulta muy interesante entender que Josefina fue una mujer muy audaz y una gran visionaria.

Mientras Napoleón conquistaba lo que ahora llamamos “Medio Oriente”, cuando ya había desterrado totalmente los últimos vestigios del imperio egipcio y romano que quedaban en esa región, y su siguiente paso era conquistar Tierra Santa, además de buscar la tumba del profeta Moisés que presento como teoría histórica, Josefina decidió invitar a su casa a Hippolyte Charles, quien era dirigente del ejército napoleónico, obviamente solo para tener una convivencia social, jamás extramarital, Hippolyte Charles jamás se hubiera atrevido a tocar a la mujer del hombre más poderoso, y de alguna manera, más despiadado del mundo, Josefina lo hizo para que su amado Napoleón regresara a su hogar.

Josefina sabía que Napoleón no podría conquistar la Tierra Santa en esa época, los judíos que tenían muy buena relación con los líderes otomanos, igual que ahora la tienen con los líderes mundiales, no iban a permitir que un corzo gobernara Jerusalem, y menos que ya se perfilaba como emperador de Europa.

También le preocupaban a Josefina las enfermedades propias de esa región, incluyendo la malaria y otras infecciones que existen en la cuenca del Río Nilo, por eso también invitó a Hippolyte Charles a su casa, para que toda Francia se enterara, y al mismo tiempo Napoleón lo supiera, y al creer que lo estaba engañando, no tardara en embarcarse para regresar por el Mediterráneo a las aguas azules de la rivera francesa, desistiera de gobernar Jerusalem, y continuara conquistando al mundo.

Fue tan inverosímil la relación extramarital de Josefina, que el mismo Napoleón Bonaparte ascendió militarmente a Hippolyte Charles en su momento.