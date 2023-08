José Medel, un nombre de dos historias, de dos motes, de uno sin suerte y de otro que le ha sonreído pese a todo

Al ex campeón nacional gallo no le perdonaron haberle ganado dos veces al “Toluco” López. Ex dirigente sindical de los trabajadores del Gobierno de la CDMX que combatió ferozmente a López Obrador, lo premian con negocios económicos