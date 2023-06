Ya les contaré de la cena que habrá este lunes en Culiacán, Sinaloa entre los hombres de negocios invitados por el equipo de Adán Augusto López .

Primero, lo primero. Y es que Marcelo Ebrard debería estar más que preocupado por el crecimiento del ex titular de gobernación. Lo innegable es que Claudia Sheinbaum puntea en las encuestas, pero el desarrollo que el tabasqueño está teniendo debería hacer levantar cabeza al ex canciller. Algo que no se ve que pueda suceder.

Marcelo Ebrard ha sustentado su campaña en… ocurrencias. No le veo pies ni cabeza. Vino a Mazatlán a ‘tirar la tarraya’ y nada más. Insistir en debates que le abonan más a la oposición al incitar al golpeteo interno y a mostrar cartas antes de tiempo, así como ofrecerle al hijo de López Obrador un cargo de gabinete, es todo de lo más relevante que ha hecho. En Sinaloa hay como cuatro grupos que operan dispersos y con recelo unos de otros, en algunos casos los nombres que apoyan restan mucho más de lo que suman. Difícil el panorama para el ex canciller que ya debe estar viendo como su popularidad cae sin parar.

Distinto el caso de Adán Augusto. Lo dije hace un año y lo reitero. El tabasqueño será quien más crezca en los números y aguas con él. Lejos aún de Claudia Sheinbaum, el ex secretario de gobernación tejió lo suficiente para generar expectativas tras su salida de SEGOB. No perdió fuerza, sino que libre, ahora comienza a cosechar de lo que sembró y eso se traduce en crecimiento.

En Sinaloa fue acertado el cambio de coordinación. Nombrar al diputado local Ambrosio Chávez coordinador de su movimiento, en detrimento de Héctor Melesio Cuén ha sido un acierto. Si la corcholata tabasqueña quería crecer sus números en el estado de los once ríos, debía hacer a un lado al simulador líder pasista, que además ya traiciona al coquetear fuertemente con el PRI de Alito Moreno.

Por su parte, Ambrosio Chávez tiene características distintas. Es mucho más talachero. A su ritmo, a su estilo, se reúne una y otra vez para abonarle a la continuidad del proyecto de la 4T en Sinaloa y también para Adán Augusto.

La cena de este lunes

López Hernández estará en Sinaloa lunes y martes. Tendrá eventos en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. Recorrerá los mercados donde notará que no hay tlayudas ni tamales de chipil, pero sí unos buenos tacos y variedad de guisos. Las asambleas nos permitirán analizar la capacidad de convocatoria y movilización de sus operadores. Más allá de los eventos que tenga, el primer trascendido es una importante cena con algunos de los hombres de negocios más relevantes de la entidad. Algo que, por ejemplo, no pudo lograr Don Marcelo.

El lugar de la cena será en un conocido restaurante de la capital sinaloense, en el sector Tres Ríos. Nos comentan que han confirmado asistencia Jesús Vizcarra Calderón de Grupo Viz (SuKarne), Leovigildo Carranza de grupo Pinsa, Enrique Coppel Calvo y Adrián Coppel de grupo Coppel, Joel Valenzuela Parra de JOVA Granos, Héctor Ley Pineda de Tomateros de Culiacán, Guillermo Elizondo de grupo Ceres, Ioanis Strabropoulos de Valhpac, Luis Osuna Vidaurri de Panamá entre otros de una lista de casi 40 invitados confirmados. Ya nos enteraremos del resto de invitados.

Me parece relevante el convivio. Adán Augusto tiene una línea discursiva muy similar a la de López Obrador, hasta en el acento tabasqueño se parecen. Ese mensaje llega de manera correcta a la base morenista. De ahí, que me parezca importante la cena que habrá de tener con este grupo de empresarios. El discurso de protección a las inversiones, de seguridad, facilidades y apoyo al sector productivo debe permear y el ex secretario de gobernación tendrá esa oportunidad. Lo más difícil ya lo logró, que era reunirlos; recibir su respaldo, sería cortar oreja y rabo, como dicen en la fiesta taurina.

“A río revuelto, ganancia de pescadores”

En el PAN se frotan las manos, porque con el desastre que Alito tiene en el PRI a nivel nacional, los azules podrían llevar ventaja en la designación de las candidaturas.

Nos enteramos de que la nueva dirigencia del PRI en Sinaloa ya organiza reuniones para Héctor Melesio Cuén, luego de que este último se reuniera con Alito Moreno. Seguramente el líder del PAS fue a ‘comprar’ una pluri a cambio del remanente de su estructura política y vaya usted a $aber qué má$.

Si esto es verdad, la dirigencia tricolor opera a la desesperada luego de las renuncias de Fernando Pucheta en Mazatlán, Chuy Valdés en Culiacán y Marcos Osuna en Ahome, así como de muchos otros cuadros importantes. Abrirle la puerta del PRI a un político como el líder del PAS, con tantos problemas encima, le daría todo menos la renovación que el partido necesita. Me parece que vendrán más renuncias.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx