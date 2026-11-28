Lealtad, transparencia y respeto a los derechos políticos y humanos, están demandando diversos aspirantes a cargos de elección popular de Morena, en la región de la Sierra Norte de Puebla.

Un ya añejo prurito es reavivado en estos días por esos aspirantes poblanos, que se sienten amenazados de que, por compromisos contraídos con ‘neomorenistas’ que no hace mucho vivieron las ‘mieles del privilegio priísta o panista’, hoy lleguen orondos y sin ningún esfuerzo a ocupar los espacios que por años, con mística, con sacrificio, desde la clandestinidad, se han ganado muchos de los nuevos cuadros forjados en Morena con la convicción y la exclusividad mínima necesaria, para pertenecer con decoro a ese partido-movimiento que por décadas luchó para ganarse un lugar legal en el sistema democrático nacional.

Esos nuevos cuadros -puramente morenistas, sin pasado- claman en público, con un atento llamado a los mandos superiores de su partido, para que haya transparencia en los procedimientos de selección y que, además, se investigue, sobre el hecho de que circulen listas y documentos no oficiales, que difunden supuestas definiciones de candidatos sin que exista claridad respecto de su origen, autenticidad, aprobación o fundamento institucional.

Circunstancia que genera incertidumbre, desinformación y un clima de desconfianza entre militantes, simpatizantes y aspirantes.

Por esa genuina razón y a través de un pronunciamiento público que ya circula profusamente en la región de la Sierra Norte y en la propia capital de Puebla, están solicitando que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el Consejo Nacional y las instancias competentes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, analicen, investiguen y esclarezcan los hechos que motivan este pronunciamiento.

Los responsables de esta manifestación de voluntad son: Heliodoro Hernández Vite, Lulú Martínez y Constantino Pérez Amixtlán, quienes son genuinos aspirantes a diversos cargos de representación popular de Morena en la Sierra Norte de Puebla y, además, reiteran su justificada preocupación ante los hechos que, presuntamente, están vulnerando la legalidad, la transparencia, la certeza y los derechos de participación política de quienes legítimamente aspiran -como ellos- a participar en los procesos internos de Morena.

Consecuentemente, en el pronunciamiento, hacen un llamado a la dirigencia nacional de su partido-movimiento, a sus órganos de dirección y a las instancias responsables de conducir los procesos internos para que, actúen con apego a los principios, normas y procedimientos establecidos en el Estatuto del partido, las convocatorias respectivas y la legislación electoral vigente.

Cabe destacar que el Estatuto de Morena establece principios de organización, participación y actuación de sus órganos que deben ser observados en todos los procesos internos.

Y consideran que la selección de quienes aspiran a representar a este movimiento, no puede quedar sujeta a rumores, filtraciones, decisiones informales, presiones políticas o documentos cuya autenticidad no haya sido acreditada.

Y aunque los quejosos no señalaron deliberadamente los nombres de algunos casos de ‘neomorenistas’ o ‘prianistas conversos’ con las últimas lluvias, quienes son los beneficiarios de esa especie de negociación en lo oscurito que se pudiera estar fraguando para cederles candidaturas a puestos de representación popular, entre altos mandos morenistas y estos políticos oportunistas, llegaron al suscrito los nombres de estos políticos que aspiran al perdón de los pecados y la absolución moral por la simple gracia de la conversión al morenismo.

Se trata del expeñanietista Ardelio Vargas Fosado; Carlos Martínez Amador; Carlos Barragán Amador; José Esquitín y Rogelio Vargas Angulo, entre otros.

Definitivamente el clamor de los morenistas fundadores, que iniciaron el movimiento a golpe de calcetín, con el estómago vacío, pero con el alma llena de esperanza y la mentalidad llena de ideas y cuestionamientos, se vuelve hoy más que justo…

Porque los derechos de participación de la militancia y de quienes intervienen en los procesos internos deben ser respetados. La actuación de los órganos partidistas debe sujetarse a sus atribuciones, a las convocatorias, a los procedimientos establecidos y a los mecanismos de impugnación previstos en la normativa partidista y electoral. Solicitan entonces, revisar la actuación de responsables políticos y organizativos de Morena.

Además, están solicitando a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, a la secretaria general, Carolina Rangel Gracida, así como a Citlali Hernández Mora, en el ámbito de las responsabilidades que le correspondan dentro de los trabajos relacionados con los procesos de selección de candidaturas, que se garantice la claridad institucional, la certeza y el respeto a los procedimientos.

De igual forma, piden que se esclarezca la presunta circulación, filtración o utilización de documentos y listas que se atribuyen a instancias de negociación o coordinación política, y que se determine si su divulgación o utilización pudiera contravenir las disposiciones partidistas.

Que quede claro, de parte de los protagonistas de esta queja política y de parte del suscrito, que “no se trata de confrontar a Morena ni de debilitar a su gran movimiento. Se trata de defender su institucionalidad, su legitimidad y el derecho de quienes participan al interior del movimiento, a que las reglas sean respetadas.”

Luna Vite, Martínez y Pérez Amixtlán, hacen un llamado respetuoso, pero firme, a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes; a Carolina Rangel Gracida, secretaria general; a Citlali Hernández Mora; y a las instancias nacionales correspondientes, para que se atiendan las inquietudes expuestas, se esclarezcan los hechos y se garantice que los procedimientos de selección se conduzcan de manera transparente, con apego a las normas y sin privilegios ni exclusiones arbitrarias.

De igual manera, consideran que las autoridades competentes deben revisar, dentro de sus respectivas atribuciones y cuando existan elementos suficientes, cualquier circunstancia que pudiera comprometer la imparcialidad, el uso indebido de recursos públicos o la intervención de servidores públicos en asuntos partidistas.

Morena nació de hecho, como un movimiento que reivindicó la participación popular, la honestidad y la transformación de la vida pública. Esos principios deben ser defendidos también en sus procesos internos. Su exigencia es genuina. Simplemente que se respeten las reglas. Por ello, hicieron pública su preocupación y solicitaron la atención de los órganos partidistas, de las autoridades competentes y de los medios de comunicación nacionales e internacionales, a fin de que estos hechos sean conocidos, documentados y atendidos institucionalmente. Un colofón de su comunicado, aún retumba en la mente del suscrito: “la transformación también exige justicia, transparencia y respeto a las reglas”.

Héctor Calderón Hallal

@pequenialdo; @CalderonHallal1