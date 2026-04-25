Dice el embajador intervencionista Ron Johnson, en visita a Sinaloa, que para que en México existan suficientes inversiones, “se necesita certeza, seguridad y entorno libre de corrupción, pero sin estas condiciones las inversiones no avanzan”.

En la mañanera de este viernes, la presidenta señaló que esas condiciones se necesitan... en ambos países, lo cual es bastante cierto.

De hecho, cómo consecuencia de las coberturas amarillistas de medios estadounidenses respecto a la muerte de dos mercenarios de la CIA en el estado de Chihuahua, quienes se encontraban ilegalmente en nuestro país y el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, investigué qué tan cierto es que México es un país radicalmente más violento en cuanto a crímenes de alto impacto se refiere, respecto a Estados Unidos.

La respuesta es que en Estados Unidos, la violencia, feminicidios y tiroteos masivos están tan normalizados, que los medios corporativos yanquis ya ni siquiera los reportan como algo extraordinario.

Por ejemplo, apenas el pasado domingo, ocurrió una tragedia en la comunidad de Shreveport, Luisiana, en donde un tirador mató a ocho niños, siete de ellos de la misma familia, e hirió a dos adultos más.

En el mismo estado, de Luisiana, este jueves 23 de abril ocurrió otro tiroteo masivo en el “Mall of Luisiana”, en donde un menor de 17 años perdió la vida y cinco personas resultaron heridas.

Habría que ver si las empresas chinas, alemanas, españolas, o de las petromonarquías que invierten en Estados Unidos consideran suspender sus inversiones ante los constantes hechos de violencia que ocurren en dicho país.

En total son 121 los tiroteos masivos que han ocurrido este año en Estados Unidos, más de uno por día en lo que va del año. Demencial.

Por cierto, apenas ayer, se decomisó en Nogales, Arizona, un verdadero arsenal que una ciudadana estadounidense intentaba introducir a México.

En el arsenal, se encontraba: un lanzagranadas RPG, cuatro rifles, una pistola tipo Avtomat Kalashnikova (AK), 16 rifles AK24 con cargadores, 16 culatas, 20 empuñaduras. Diversas piezas y accesorios para las armas.

En vista de estos datos duros, bien convendría al embajador y a cualquier autoridad del país vecino, primero arreglar los muchos problemas que tienen en su propio territorio, antes de ver la paja en el ojo ajeno.