Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, México conmemora esta fecha en un momento histórico para los derechos de las mujeres. Por primera vez, una mujer gobierna nuestra nación. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha colocado la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia entre las grandes prioridades de su gobierno.

“No llegué sola, llegamos todas”, expresó nuestra presidenta al asumir el cargo. Una frase que representa siglos de lucha de las mexicanas por conquistar su libertad, sus derechos y el lugar que legítimamente les corresponde en la historia.

Con ella llegaron las heroínas de la Independencia y la Revolución, las precursoras del feminismo, las sufragistas, las maestras, las campesinas, las trabajadoras, las mujeres indígenas y millones de mexicanas que durante generaciones enfrentaron la discriminación y abrieron caminos para las que vendrían después.

Nuestra presidenta ha ido mucho más allá del extraordinario significado histórico de ser la primera mujer en gobernar México. Con inteligencia, firmeza y sensibilidad social, ha convertido esa conquista en reformas constitucionales, leyes, instituciones y políticas públicas para construir una República de y para las mujeres.

Apenas comenzaba su gobierno cuando impulsó la reforma constitucional para garantizar la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial. Publicada el 15 de noviembre de 2024, modificó siete artículos de nuestra Constitución.

Posteriormente promovió reformas a las leyes secundarias para fortalecer su aplicación en materia de igualdad, educación, salud, trabajo, seguridad social, justicia y protección de los derechos de las mujeres.

A ello se suman la creación de la Secretaría de las Mujeres, la Pensión Mujeres Bienestar, los Centros LIBRE y la Cartilla de Derechos de las Mujeres, acciones que fortalecen la autonomía económica, amplían las oportunidades y buscan transformar las estructuras de desigualdad que han limitado durante generaciones el desarrollo de las mexicanas.

El liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una dimensión histórica y una profunda trascendencia social. Su visión coloca los derechos de las mujeres en el centro de la transformación nacional, con la convicción de que no puede haber justicia social mientras persista la desigualdad de género.

En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar también impulsó una reforma electoral de avanzada para ampliar el acceso de las mujeres a las presidencias municipales.

Su iniciativa, aprobada por el Congreso del Estado el 14 de septiembre de 2026, promovió mecanismos de paridad y alternancia para que más chiapanecas pudieran acceder a los gobiernos municipales.

La reforma enfrentó impugnaciones y controversias jurídicas, además de la resistencia de fuerzas políticas que se oponen a modificar las estructuras tradicionales de acceso al poder.

Reconozco la determinación del gobernador Eduardo Ramírez para impulsar esta transformación. Su propuesta representa una acción afirmativa de gran trascendencia para la democracia chiapaneca. Estoy convencido de que su propósito terminará por imponerse.

Porque la paridad exige oportunidades reales para que las mujeres puedan competir, ganar, gobernar y tomar decisiones. Las acciones afirmativas permiten corregir desigualdades históricas y avanzar hacia la igualdad sustantiva.

Esta igualdad va más allá del reconocimiento legal de derechos. Exige transformar las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que impiden ejercerlos plenamente.

Durante generaciones, los estereotipos de género han reproducido relaciones desiguales de poder y una división sexual del trabajo que ha concentrado en las mujeres las responsabilidades domésticas y familiares, generalmente sin remuneración ni reconocimiento.

La perspectiva de género permite identificar y combatir esas desigualdades. La corresponsabilidad exige compartir las tareas del hogar y los cuidados. Y la autonomía de las mujeres comprende su independencia económica, el derecho a vivir sin violencia y la libertad de tomar sus propias decisiones.

Estos principios deben estar presentes en todas las políticas públicas y convertirse en hechos de gobierno.

Durante mi administración en Chiapas asumimos ese compromiso. Impulsamos reformas, acciones afirmativas e instituciones para fortalecer los derechos de las mujeres y su empoderamiento.

Cuando reconocimos el valor económico del trabajo de las mujeres en el hogar, impulsamos su autonomía económica y la justicia patrimonial.

Legislamos para establecer, en los supuestos previstos por la ley, el derecho de las mujeres dedicadas principalmente al hogar y al cuidado de sus hijos a reclamar el 50 por ciento del valor de determinados bienes familiares, incluidos el menaje, la vivienda y los vehículos adquiridos durante la relación.

Fue un reconocimiento a su contribución económica, aunque no recibieran un salario.

Lamento que gobiernos posteriores hayan eliminado de la Constitución estatal el reconocimiento expreso del valor económico del trabajo de la mujer en el hogar. Considero que fue un retroceso machista.

En materia de participación política, establecimos cinco circunscripciones electorales, con la obligación de los partidos de presentar listas plurinominales encabezadas por mujeres. Cuatro correspondían a la representación territorial y una quinta a la representación migrante, que también llevó a una mujer al Congreso. La primera diputada migrante de México.

La legislatura surgida de las elecciones de 2012 alcanzó una participación femenina sin precedente hasta entonces en Chiapas.

Creamos la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, impulsamos la Fiscalía Especializada en Protección a sus Derechos y pusimos en funcionamiento el Centro de Justicia para las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, que mañana cumple quince años.

Estas instituciones representaron avances para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y facilitar su acceso a la justicia.

Pero una de las decisiones más profundas en materia de derechos humanos surgió de la Mesa de Reconciliación, mediante la cual logramos la excarcelación de 107 mujeres indígenas que habían enfrentado procesos penales sin contar con una defensa adecuada que comprendiera su lengua y su cultura.

Eran mujeres que habían sufrido una doble injusticia. La discriminación por ser mujeres indígenas y la imposibilidad de defenderse plenamente ante instituciones que no entendían su idioma ni su realidad cultural.

Su liberación fue una acción de justicia con perspectiva de género, interculturalidad y reconocimiento de las desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas.

También, mediante la Mesa de Reconciliación, logramos la excarcelación de 19 mujeres que habían sido privadas de su libertad por abortar.

Consideramos que ninguna de ellas debía permanecer encarcelada por esa causa. Fue una decisión sustentada en los derechos humanos de las mujeres y en el reconocimiento de su autonomía física.

Ambas acciones demostraron que la justicia debe reconocer las circunstancias de cada persona y corregir las desigualdades que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos.

También combatimos los estereotipos desde la educación. En 2009 instruí cambiar la denominación de Jardín de Niños por Jardín de Niñas y Niños, porque consideraba indispensable que las niñas fueran reconocidas desde el nombre de su primera institución educativa.

Años después, en el Consulado de México en Orlando, realizamos más de quince Jornadas Feministas, con la participación de organizaciones comunitarias, instituciones y autoridades estadounidenses.

Fueron acciones de empoderamiento, prevención de la violencia, protección de los derechos laborales y fortalecimiento de las redes de apoyo para nuestras compatriotas.

Ahí conocimos especialmente la vulnerabilidad de las mujeres migrantes indígenas. Ser mujer, indígena y migrante puede significar enfrentar simultáneamente discriminación de género, barreras lingüísticas, dificultades económicas y obstáculos para acceder a la justicia.

La interseccionalidad permite comprender esas desigualdades acumuladas, mientras que la interculturalidad exige reconocer su identidad, respetar sus lenguas y garantizar una atención adecuada a sus circunstancias.

Con esa visión abrimos la primera Ventanilla de Atención Integral a Pueblos Originarios e Indígenas de México en el Exterior, incorporando servicios de interpretación en lenguas indígenas.

Estas acciones se inscriben en los principios de la Política Exterior Feminista de México, impulsada durante la gestión del entonces canciller Marcelo Ebrard, que incorporó la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y la interseccionalidad al trabajo diplomático y consular.

Hoy, al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debemos recordar que la violencia tiene muchas manifestaciones. Física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, institucional, política y digital.

Combatirlas exige transformar las relaciones desiguales de poder, erradicar los estereotipos de género y garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos con libertad y seguridad.

La igualdad sustantiva requiere acciones afirmativas, instituciones comprometidas, presupuestos con perspectiva de género y políticas públicas que reconozcan la diversidad de las mujeres.

También exige defender los derechos conquistados. El principio de progresividad nos obliga a ampliarlos y fortalecerlos, jamás a retroceder.

México vive una transformación histórica encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha hecho de la igualdad sustantiva una prioridad nacional. La revolución por los derechos de las mujeres está en marcha y debe llegar a cada estado, municipio, comunidad y hogar de nuestro país.

Que las niñas de hoy crezcan sin los límites que enfrentaron sus abuelas y madres. Que ninguna mujer tenga que renunciar a sus sueños para conservar su seguridad, ni pedir permiso para ejercer su libertad.

Que llegue el día en que ninguna mujer viva con miedo y todas sean dueñas de su tiempo, de sus decisiones y de su destino. Es responsabilidad de todas y todos.