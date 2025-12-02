La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la mañanera de este martes —cito la página de internet del diario Reforma— que la SCJN acaba de notificar al SAT sobre el caso de los adeudos del empresario Ricardo Salinas Pliego. La mandataria “afirmó que informará en una mañanera sobre el procedimiento que se debe dar para el cobro de impuestos”.

En otras palabras, la autoridad tributaria pronto procederá a embargar las propiedades del empresario —que deben ser muy caras— hasta llegar a un monto cercano a los 50 mil millones de pesos.

Para no provocar problemas en las empresas de Grupo Salinas —en las que trabajan muchas personas cuyos empleos deben ser protegidos—, antes de afectarlas con medidas como intervenirlas gerencialmente, supongo que se procederá primero a quitarle sus bienes valiosos no productivos, como su Hacienda en Malinalco, llamada Jalmolonga; sus casas en la Ciudad de México, todas fifís; sus helicópteros y aviones, y su apantallador superyate de lujo de 105 metros de largo fabricado por la empresa alemana Blohm & Voss.

El valor aproximado del superyate es de 125 millones de dólares. Los vale: tiene 13 camarotes, alberca, helipuerto, discoteca, SPA, gimnasio, comedores espaciosos, elevadores para que el rey don Ricardo I no se fatigue y aire acondicionado y calefacción en todas partes.

Para sacarle más dinero, propongo repetir la clásica estrategia: rifarlo aprovechando un sorteo importante de la Lotería Nacional, dirigida por Olivia Salomón. La emprendedora funcionaria sin duda superaría el éxito de la histórica rifa —que no fue rifa— del avión que sí era avión y que terminó vendido a quién sabe quién.

Enseguida la logística de la rifa, que desde luego la directora Salmón ajustará:

1.- Autorización del sorteo:

La Lotería Nacional debe obtener:

Aprobación de su Consejo Directivo

Revisión de la Secretaría de Hacienda (SHCP)

Publicación de bases en el Diario Oficial (DOF) si se requiere por monto o naturaleza.

Las bases del sorteo incluirían:

Nombre del sorteo

Valor del premio

Número de billetes

Precio por billete

Fecha y forma del sorteo

Tratamiento fiscal (ISR para el ganador)

2.- Aseguramiento y resguardo del yate

Para evitar riesgos antes del sorteo:

Contrato de seguro náutico pagado por la Lotenal.

pagado por la Lotenal. Traslado del yate a un astillero o marina certificada .

. Inventario notariado de accesorios, motores y equipo.

3.- Producción y distribución de billetes

La Lotería manda imprimir:

Serie y número de billetes

Imagen y características del yate

Leyendas legales

Código QR de seguridad

Luego distribuye a:

Expendedores

Cadenas comerciales

Venta digital en plataformas oficiales

4.- Promoción y publicidad

Campaña nacional:

Conferencia de anuncio oficial

Imágenes del yate, videos, recorridos

Presentación del avalúo

Calendario de venta

Spoteo en TV, radio y redes

5.- Realización del sorteo

El día del sorteo se hace en:

El Salón de Sorteos de la Lotería Nacional

Con presencia de notario público

Con supervisión de la Secretaría de Gobernación (Segob) como marca el reglamento

El acta notariada certifica:

Número ganador

Momento y métodos del sorteo

Testigos y funcionarios presentes

6.- Entrega del yate al ganador

Debe cumplir con: (i) Presentarse con el billete ganador. (ii) Verificación por parte de la Lotenal. (iii) Pago de impuestos correspondiente. (iv) Firma del acta de entrega. (v) Transferencia de la propiedad marítima ante la autoridad competente (Capitanía de Puerto + SEMAR).

7.- Finalmente, el ganador recibe:

Papeles de propiedad

Llaves

Accesorios inventariados

8.- Transparencia posterior

La Lotería debe publicar:

Número ganador

Monto de venta total del sorteo

Uso de los recursos (si tienen destino público asignado)