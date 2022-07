Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., acaba de romper la alianza que mantenía con Aeroméxico; este anuncio fue totalmente sorpresivo, pues a partir del 20 junio ya no acepta los boletos con placa 075 para volar en sus tramos internos.

Aeroméxico ya no transportará a pasajeros de Iberia

¿Qué significa esto? Que la aerolínea Aeroméxico ya no transportará dentro del país a los pasajeros procedentes de Iberia, por lo tanto, la línea aérea española ha advertido a sus usuarios mediante un comunicado:

“Estamos cerrando un nuevo acuerdo con otra compañía, de lo que os informaremos detalladamente en cuanto esté en vigor. Lamentamos las molestias y esperamos que esté resuelto en breve”. Iberia

Esta situación no es del todo nueva. Aeroméxico ya tenía este acuerdo (código interlineal o code share) desde hace algunos años, pero lo dieron por terminado cuando Iberia decidió establecer esta alianza con Interjet. Sin embargo, al salir esta empresa del mercado, Aeroméxico ocupó ese espacio nuevamente.

Estamos hablando que la relación entre Iberia y Aeroméxico ha sido ríspida. En esta ocasión fue la aerolínea del Caballero Águila quien decidió dar por concluida esta alianza, seguramente porque se enteró de las visitas que los ejecutivos españoles estaban haciendo con otras aerolíneas mexicanas.

Viva Aerobus entra al quite con Iberia

Y en efecto, desde hace poco más de un mes, ejecutivos de Iberia han estado haciendo un scouting con las líneas aéreas mexicanas; diferentes visitas, y todo apunta a que la elegida será Viva Aerobus de Juan Carlos Zuazua.

Por los pasillos de Viva Aerobus se ha visto un grupo de españoles que han visitando las instalaciones y parece que quedaron gratamente sorprendidos, por lo que pronto se podría anunciar esta nueva alianza.

Off the record se comenta que quedaron los españoles con un muy buen sabor de boca por la eficiencia operativa que demostró tener la línea de bajo costo Viva Aerobus. Y es que a pesar de la ruptura de Iberia con Aeroméxico, la aerolínea española se encuentra reprogramando sus paquetes vacacionales con otras empresas de aviación, hasta que no quede en firme la alianza con Viva Aerobus.

Nuestro país es un importante destino turístico para los españoles, que gustan salir de la tierra que los vio nacer por la línea Iberia, y luego tomar conexiones con otras líneas aéreas para conocer México; tan solo Iberia tiene 19 vuelos semanales.

Todo un reto, y sobre todo un espacio lleno de oportunidades en este verano, que en Europa ha sido caótico por el tema de las huelgas y falta de personal. A esto hay que sumarle todo el trabajo que tendrá que hacer Iberia para acomodar a sus miles de pasajeros que llegan a México. No es casualidad que haya muchos españoles sondeando empresas mexicanas.

Viva Aerobus sigue consolidándose

Mientras, nos da gusto que Viva Aerobus se siga afianzando dentro de la industria aeronáutica, y ojalá que el gran liderazgo que está demostrando tener Juan Carlos Zuazua se traduzca en un crecimiento para la línea aérea y se vea reflejando también en mejoras laborales para sus trabajadores donde, me consta, hay mucho talento.