La libertad de expresión tiene un costo que, en ocasiones, trasciende los tribunales y alcanza la vida personal de quienes han decidido ejercer el periodismo.

Tuve la oportunidad de conocer al periodista Humberto Padgett en uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional, cuando enfrentaba las consecuencias de una condena que lo obligaba al pago de diez millones de pesos por concepto de daño moral.

No era una circunstancia menor. Se trataba de un periodista que, por ejercer una profesión que le apasionaba, se encontraba ante un escenario jurídico complejo, con consecuencias económicas y personales que podían comprometer seriamente su futuro.

A esa situación se sumaba otra realidad igualmente difícil: las amenazas y los riesgos derivados de sus investigaciones periodísticas. En alguna etapa de su vida, su seguridad dependió de una custodia constante, circunstancia que, aunque destinada a proteger su integridad, también representaba una forma de perder la libertad cotidiana. Porque vivir protegido permanentemente también significa renunciar a la espontaneidad, a la privacidad y a muchas de las libertades que ordinariamente damos por sentadas. Humberto Padgett era, sin duda, un hombre peculiar.

De personalidad singular, con una manera muy propia de relacionarse con los demás y de enfrentar las circunstancias. Sin embargo, había algo que resultaba evidente: su capacidad para afrontar la adversidad con valentía y una disposición constante para encontrar soluciones.

Frente a los problemas, lejos de entregarse al desaliento, procuraba mantener una actitud positiva. Al mal tiempo, respondía con determinación, buscando alternativas para superar las dificultades que parecían acumularse en su camino.

Durante aquel periodo, hubo una persona de quien siempre habló con especial gratitud: Ciro Gómez Leyva. Padgett reconocía reiteradamente la calidad humana y la lealtad profesional de quien había sido su jefe.

Recordaba que, cuando se publicó el libro que dio origen a la condena millonaria, existieron presiones para que fuera despedido como consecuencia de su trabajo periodístico.

Sin embargo, según relataba, Ciro Gómez Leyva jamás cedió ante esas exigencias. Por el contrario, permaneció a su lado y asumió los riesgos que implicaba respaldar a un periodista cuya labor había generado controversias y consecuencias judiciales.

Ese reconocimiento era constante. Humberto sabía distinguir la importancia de contar con alguien que, en los momentos más difíciles, no abandonara a quienes ejercían el periodismo bajo su responsabilidad.

En una profesión en la que la libertad de expresión puede enfrentar intereses poderosos, la lealtad no constituye solamente una virtud personal: también representa una forma de defender la independencia periodística.

Finalmente, aquella controversia pudo superarse favorablemente mediante el trabajo jurídico realizado. La experiencia me permitió observar una faceta de Humberto Padgett que difícilmente podía apreciarse desde sus publicaciones: la de un hombre que, pese a las circunstancias adversas, conservaba su determinación para seguir adelante.

No obstante, las relaciones humanas también están hechas de contradicciones. De Humberto Padgett conservo el recuerdo de un periodista singular, valiente ante la adversidad y profundamente comprometido con una profesión que le exigió sacrificios personales considerables.

También conservo una enseñanza: la valentía para enfrentar los grandes conflictos de la vida es una cualidad admirable, pero la grandeza humana también se manifiesta en la capacidad de reconocer a quienes nos acompañaron para superarlos.

Porque, al final, las personas no solamente dejan huella por las batallas que libraron, sino también por la manera en que trataron a quienes estuvieron a su lado durante ellas.