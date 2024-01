“Look inside, look inside your tiny mind, now look a bit harder

'Cause we're so uninspired

So sick and tired of all the hatred you harbour

So you say it's not okay to be gay, well, I think you're just evil

You're just some racist who can't tie my laces

Your point of view is medieval

Fuck you (Fuck you), fuck you very, very much

'Cause we hate what you do

And we hate your whole crew

So, please don't stay in touch

Mira dentro, mira dentro de tu pequeña mente,

ahora mira un poco más

Porque estamos ya poco inspirados

Tan enfermos y cansados de todo el odio que albergas

¿Entonces dices que no está bien ser gay?

bueno, creo que simplemente eres malvado.

Eres sólo un racista que no puede atarme los cordones

Tu punto de vista es medieval.

Que te jodan (Que te jodan),

que te jodan mucho, mucho

Porque odiamos lo que haces

Y odiamos a toda tu gente

Así que por favor no te mantengas en contacto.”

LILY ALLEN