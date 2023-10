“El poder de la letra Donde cada drama es falso Con un poco de maquillaje y expresiones faciales Puedes convertirte en otra persona Pero dos ojos mirándote Tan cercano y verdadero Te hacen olvidar las palabras Confunden pensamientos Entonces todo se vuelve pequeño.” LUCIO DALLA

Las fechas fatales rumbo al 2024 se cumplirán. Mientras tanto el ruido generado por los posibles candidatos de Morena crece. El día de ayer se dio a conocer la lista definitiva de quienes buscarán ser las corcholatas oficiales para las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Para decidir entre los 30 hombres y las 24 mujeres que están “nominados” se realizará una encuesta. Los elegidos se darán a conocer el 30 de octubre. Así, sin ser aún tiempos de precampañas, la 4t nos receta otras dos semanas adicionales para hacerlas...

Habrá inconformidades de los que quedaron fuera, pero no tanto como lo que provendrá de los precandidatos que no se lleven el premio mayor en cada entidad.

Ya para finales de octubre, que se anuncien a los ungidos, la 4t tendrá que haber hecho una importante operación “cicatriz” con los segundos lugares. De lo contrario corren el riesgo de que se lleven muchos votos (no como fue finalmente con Ebrard y su show).

Probablemente en más de un estado hay personajes considerados que ni de chiste alcanzarían los votos para ser gobernadores, pero sí los suficientes como para “negociar” alguna otra posición o entrar como plurinominal al Congreso o al Senado. Buscar impunidad bajo la figura del fuero para algunos de ellos es sumamente necesario.

En la Ciudad de México se tiene a Hugo López-Gatell, por ejemplo. O a Miguel Torruco, diputado federal e hijo del secretario de Turismo. En este último caso no se sabe si es por la foto que el legislador le regaló a López Obrador —y y que no le pagó fotógrafo—, o bien para que en la encuesta le quite algún porcentaje a… a… a… a nadie.

En otros casos ni siquiera se entiende por qué el obradorismo los ha tomado en cuenta. Como ocurrió en Chiapas donde se mantuvieron los cuatro suspirantes propuestos por el Consejo Estatal (José Antonio Aguilar Castillejos, delegado de la secretaría del Bienestar; José Manuel Cruz, secretario de Salud en el estado; Sasil de León, senadora, y Rosy Urbina, alcaldesa de Tapachula) e incluyeron al senador Eduardo Ramírez, a Carlos Morales alcalde de Tuxtla Gutiérrez y a la diputada Patricia Armendáriz. Esta última ya declaró que no ganará porque las encuestas están compradas… ¿Darles espacio y voz para que cuestionen el proceso mismo? Mala idea.

En Puebla es distinto, pues incluyeron al senador Alejandro Armenta —a quien habían dejado fuera en la selección estatal—, pero que diversas encuestas señalan lleva bastante ventaja sobre Nacho Mier. Ambos legisladores son primos y la candidatura quedará entre ellos si Morena se decanta por varón en Puebla y por Olivia Salomón, si es mujer.

En Guanajuato se tuvo la incorporación del empresario Héctor Tejada, actual titular de la Concanaco Servytur, quien no estaba en el registro inicial de aspirantes y tampoco fue sondeado en la encuesta estatal. Llamó la atención su posterior incorporación, más la lógica que sigue Morena es clara: Tejada es una magnífica opción para quitarle votos (bastantes) al PAN. Dos de los posibles candidatos morenistas tienen, entonces, raigambre panista: Ricardo Sheffield y ahora Héctor Tejada.

Lo que me lleva a mencionar lo siguiente: mientras Morena placea a sus posibles candidatos, les presenta, los “socializa”, la oposición duerme. Ojalá fuera por cumplir con la normatividad y resistirse a realizar actos anticipados de campaña. Pero no; es falta de organización, de cuadros y de ímpetu.

El hecho es que no se conocen a los candidatos de la oposición; al momento ni siquiera a sus posibles. Quizá a Libia García Muñoz Ledo para Guanajuato; en Renán Barrera en Yucatán. ¿Esperan inútilmente otro candidato que prenda como lo hizo Xóchitl? Ojalá no, sería un error.

Morena se mueve, enseña, avisa y promueve, en aras de las próximas jornadas electorales. En los ocho estados y en la Ciudad de México veremos tapices, cartelones, espectaculares, redes y demás enseñando las “bondades” de los cuatroteístas.