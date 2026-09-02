La atención a la salud mental es un tema prioritario para la Organización Mundial de la Salud (OMS), y así, tendría que ser para las y los gobernantes a nivel mundial. En 2021, se estima que 727, 000 personas en todo el mundo perdieron la vida por suicidio.

Redes de apoyo. La prevención del suicidio no depende de una sola persona ni exclusivamente de los servicios de salud, se necesitan diversas estrategias elaboradas por expertos en distintas disciplinas para atender y evitar que las personas se quiten la vida.

El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fecha impulsada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y respaldada por la OMS.

“El suicidio es un importante problema de salud pública que aún está rodeado de estigma, mitos y tabúes. Cada suicidio es una tragedia que afecta no solo a las personas, sino también a sus familias y comunidades”.

“En 2021, se estima que 727.000 personas en todo el mundo perdieron la vida por suicidio. La Región de las Américas es la única Región de la OMS donde las tasas de suicidio han aumentado” (OPS).

No podemos ser indiferentes ante el dolor insostenible de los seres humanos que por diversas situaciones biológicas, psicológicas o ambientales decidan hacerse daño; no hay distinción social, puede afectar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores.

Se requiere una red de apoyo que incluya familia, escuelas, comunidad, instituciones, medios de comunicación, profesionales de la salud y autoridades. ‎Es fundamental eliminar el estigma hacia la necesidad de atender la salud mental. ¡Nuestra salud mental!

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo anunció -el primero de septiembre-, como un acto sin precedente en el territorio mexicano, el ABC de las emociones. Salud mental para las y los jóvenes. Una estrategia que se implementará a nivel nacional.

El gobierno de México enfoca con esta iniciativa los esfuerzos de profesores, padres de familia y especialistas en atender la salud mental de los adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años. En la página de internet: https://abcdelasemociones.sep.gob.mx/ encontrarás más información.

Es un acto de justicia social y de salud pública que el gobierno federal implemente esta estrategia en todo el territorio nacional, para que las y los adolescentes, tengan una mejor calidad de vida con el acompañamiento de sus padres de familia y tutores.

En México las personas que necesiten platicar con un psicólogo pueden comunicarse a LOCATEL. Al *0311 o al 55 5658 1111, las 24 horas, los 365 días del año.

Las redes de apoyo son imprescindibles en este camino tortuoso por el que atraviesan las personas que han tenido pensamientos suicidas. La familia y los amigos son eslabones fundamentales de las redes de apoyo que se necesitan durante la prevención del suicidio. El derecho a la vida es un derecho humano. ¡Rompamos el silencio!