El canto clásico en México

El cantante y profesor Héctor Sosa se ha convertido también en un sólido conferencista con base en sus propias investigaciones sobre el canto clásico en México del siglo XX y los cantantes comprendidos en ese rango histórico y estético. Sobre no pocos de ellos ha emprendido asimismo una labor de productor discográfico que expresa una práctica de selección, curación y difusión de esos cantantes desconocidos en lo general para las nuevas generaciones tanto de melómanos como de intérpretes de aspiración clásica.

Hace poco más de dos años di cuenta en este espacio de la presentación del libro de Sosa, Las vicisitudes del contratenor en México, también de su trayectoria, la naturaleza de su canto, la práctica académica y la polémica en torno a ello. He recibido ahora la invitación a la conferencia “Grandes voces de la ópera en México”, a cargo precisamente de Héctor Sosa, como parte de las actividades que realiza para la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Bellas Artes.

El interés en esta conferencia no es sólo por la materia en sí, el canto clásico en México durante el siglo XX, también surge porque se trata precisamente de la contraparte del objeto de estudio que he venido indagando y publicando durante el último año en este medio: los cantantes que teniendo entrenamiento clásico dedicaron su carrera y su vida al canto popular de ese tiempo a través de los medios predominantes entonces, teatro, radio, disco, cine y televisión. Canto popular que generó canciones que hoy muchas veces son parte de los programas de conciertos formales y/o de las prácticas de conservatorios y escuelas de música. Canciones de Agustín Lara, Joaquín Pardavé, María Grever, Manuel M. Ponce, Consuelo Velázquez, Alfonso Esparza Oteo, Manuel Esperón, Mario Talavera, Tata Nacho; y si se quiere ir más allá al mundo del bolero: Gonzalo Curiel, Gabriel Ruiz, Miguel Pous, José Sabre Marroquín, Rubén Fuentes, Pablo Beltrán Ruiz, Chucho Monge, Vicente Garrido, José Antonio Méndez, Luis Alcaraz y un buen etcétera aún.

Otro punto en suma interesante es el origen de estos cantantes, tanto los clásicos como los que devinieron populares, las escuelas, los maestros, las compañías donde se formaron coinciden en no pocas ocasiones.

Uno más: he escuchado a algunos supuestos críticos decir que en México hay cantantes operísticos gracias al mariachi, he escuchado lo mismo de algunos cantantes. No obstante, el mariachi es una realización tardía del siglo XX que empieza a consolidarse con Rubén Fuentes en los 40’s y 50’s. Sostengo, en cambio: que la ópera haya fructificado en México obedece a la formación clásica tanto en instituciones (Conservatorio Nacional, Escuela Nacional de Música, hoy Facultad, casas de cultura) como en las clases privadas de algunos maestros como José Eduardo Pierson, de quien ya hemos hablado aquí, y de los mismos cantantes en retiro que ejercieron la función de maestros de voz. Y esa formación institucional o privada recoge la tradición, digamos, que viene de la ópera italiana arraigada y desarrollada en México en el siglo XIX.

Gran formador de cantantes, Pierson fue a estudiar a Italia, al regresar dio clases en el Conservatorio y fundó después su Academia, además de crear su propia compañía de ópera. Un claro antecedente de Pierson es la Academia de Cenobio Paniagua, compositor inspirado por la ópera italiana, fue maestro de la más célebre entre los cantantes mexicanos, hombres o mujeres: Ángela Peralta. En la contraparte, Pierson fue maestro del primer gran exponente del canto bravío pero que tuvo formación clásica y cantó canciones de concierto antes de devenir en charro: Jorge Negrete. Así que el concepto de que los intérpretes mexicanos de ópera se deben al mariachi es cuando menos cuestionable.

Las conferencias de Héctor Sosa

Volviendo a Sosa. Después de retirarse como cantante y profesor de canto, ha emprendido un trabajo de difusión en dos vertientes, al menos: productor discográfico y conferencista. Respecto a esta segunda variante, sus propuestas son cuatro:

I. Grandes voces de la ópera en México en siglo XX.

II. Grandes sopranos mexicanas del siglo XX.

III. ¿Qué es un contratenor?

IV. La técnica vocal en el canto operístico.

Las dos primeras conferencias realizadas con base en sus trabajos de indagación. Las dos últimas, basadas en su propia experiencia como cantante y maestro de canto. La que ofrece el próximo lunes 9 de junio de 2025 es la primera, “Grandes voces de la ópera en México en el siglo XX”: 18:00hrs. Salón San Agustín de la Comunidad de Santa Mónica de los Agustinos Recoletos en la colonia Del Valle (más detalles, en el póster).

Sintetiza Sosa el contenido de su exposición en el documento que me ha hecho llegar: “Se trata de una conferencia que incluye una jornada musical para mostrar al público asistente quienes fueron las voces más importantes de todas las tesituras durante el siglo XX en la ópera en México. El recorrido inicia con la soprano María Romero y el tenor José Mojica, súper estrellas de su época, pasando por Carlos Puig, Roberto Bañuelas y Belén Amparán entre otros famosos artistas de la lírica mexicana. Los audios provienen de las series que he producido con la UAM-Xochimilco y el Palacio de Bellas Artes. Un viaje fascinante hacia el pasado sonoro de nuestro país”.

|Como usualmente he compartido más voces femeninas así como de tenores, ahora lo haré de los dos barítonos que ha producido Sosa. Guillermo Sarabia, quizá la voz internacional más importante nacida en México, de gran carrera y muerte prematura (1937-1985). Aquí canta el aria “Nemico della patria” de la ópera Andrea Chénier, de Umberto Giordano. Grabación en vivo del año 1974; Orquesta Sinfónica de Düsseldorf, Robert Schaub, director|:

Grandes voces de la ópera en México

Productor discográfico

El trabajo como productor discográfico de los cantantes del siglo XX mexicano ha sido tan intenso como prácticamente inadvertido; es decir, le ha faltado difusión de parte de las instituciones culturales. Héctor me ha proporcionado el registro de cada uno de los volúmenes que ha materializado. Desde el primero, en 2003, dedicado a su padre el tenor José Sosa (padre asimismo del cantante José José y del investigador de la ópera José Octavio Sosa), hasta el más reciente en 2018. Las producciones han sido patrocinadas sobre todo por la UAM Xochimilco, aunque también por el FONCA y fuentes privadas. Desafortunadamente, la mayoría se ha agotado Bien valdría la pena su reedición o digitalización, que esté disponible como documento histórico y como disfrute estético. Y ojalá Héctor Sosa –con quien coincidiendo en Oaxaca en 2022 acordamos en que sólo escuchábamos a cantantes muertos, “puros muertos”– continúe su gran desempeño como curador de valiosas producciones sonoras.

|Y con Roberto Bañuelas, la espectacular aria, “E sogno o realtá”, de la ópera Falstaff, de Giuseppe Verdi|:

|Y sólo porque me gusta mucho “Caminando”, la canción de Silvestre Revueltas en interpretación de Bañuelas, lo repito|:

El siguiente es el registro de las producciones en orden regresivo, de 2018 a 2003, tal cual me lo ha proporcionado el responsable de tan importante proyecto:

2018

• Grandes voces de la ópera en México Vol. X Tesoros de la Lírica Mexicana.

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, 2018

• La Diva più Bella, Judith Sierra, soprano. Arias de ópera y canciones mexicanas.

Edición privada.

2017

• Grandes voces de la ópera en México Vol. IX Irma González, soprano. Universidad

Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

• Memorias Sonoras del Palacio de Bellas Artes, Alfonso Navarrete, tenor.

2016

• Grandes voces de la ópera en México Vol. VIII Martha Félix, mezzosoprano.

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

• Memorias Sonoras del Palacio de Bellas Artes, Irma González, soprano.

• Gilda Cruz Romo. Arias de Verdi, Urtext Classics.

2015

• Grandes voces de la ópera en México Vol. VI Cristina Ortega, soprano. Universidad

Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

• Grandes voces de la ópera en México Vol. VII Alicia Torres Garza, soprano.

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

2014

• Grandes voces de la ópera en México Vol. V Guillermo Sarabia, barítono. Universidad

Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

• Leszek Zawadka, barítono, 40 años cantando. FONCA

| Promo de la serie de grabaciones producidas por Sosa, Grandes voces de la ópera en México|:

2013

• María Luisa Tamez canta a María Grever y Agustín Lara. Ángel Rodríguez, pianista.

Urtext Classics.

2012

• Memorias Sonoras del Palacio de Bellas Artes, Roberto Bañuelas, barítono.

2010

• Memorias Sonoras del Palacio de Bellas Artes, Guillermina Higareda, soprano.

2009

• Grandes voces de la ópera en México Vol. IV Oralia Domínguez, mezzosoprano.

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

2006

• Grandes voces de la ópera en México Vol. II Gilda Cruz-Romo en el Palacio de Bellas

Artes. Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

• Grandes voces de la ópera en México Vol. III Roberto Bañuelas, barítono. Universidad

Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

2005

• Grandes voces de la ópera en México Vol. I Maritza Alemán, soprano. Universidad

Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

2003

• La inadvertida gloria del comprimario. José Sosa, tenor. Grabaciones históricas.

|Como último audio, el dedicado por Héctor a su padre, José Sosa, en su primera producción de 2003; la canción “Non ti scordar di me”, de Ernesto de Curtis|:

