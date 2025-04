Ópera y migración; cinco obras

Aunque he realizado ciertos estudios sobre las dos últimas obras de las cinco que aquí presentaré (Paso del Norte y Únicamente la verdad), lo que me ha movido a escribir este artículo es una noticia que recientemente me fue enviada por el WhatsApp: el anuncio del estreno en la Ciudad de México de la ópera I’m a Dreamer Who No Longer Dreams, el 9 y 11 de mayo en el Teatro de la Ciudad.

Es probable que existan otras óperas y musicales recientes sobre el tema migratorio, pero con las cinco aquí presentadas –que cubren un margen temporal de estreno no mayor a quince años: 2008 a 2022–, se percibe que bien podemos estar hablando si no de un subgénero acaso de una temática bien definida: la ópera de la migración o la migración en la ópera. Lo que significa el empleo del viejo género artístico renacentista en nuestro tiempo, con problemáticas de este tiempo. Se trata, en términos genéricos y convencionales, de ópera contemporánea aunque no propiamente de entretenimiento sino con creadores involucrados en un fenómeno tan trascendente y preocupante en la actualidad: la migración de México a Estados Unidos y todas sus causas y consecuencias.

Otras características destacables de las obras son, por ejemplo, que las cinco han sido compuestas por autores mexicanos; que de las cinco, las tres más recientes fueron compuestas y están cantadas en inglés; las cinco son breves, en un solo acto con varias escenas; tres de ellas fueron estrenadas en Estados Unidos; hay una presencia importante de las mujeres como libretistas, creadoras (de la idea) o compositoras; en al menos dos de ellas, los migrantes no son sólo mexicanos, también centroamericanos en incluso de otros continentes. Porque la problemática migrante es ya universal; acaso siempre lo ha sido. Y no se trata nada más del movimiento y traslado de personas, la migración tiene asimismo su espacio psíquico, pero ese es otro punto. (Aquí un ejemplo: Ópera transexual en Colombia, patrocinada por USA, una mierda para Musk y Trump).

Hablemos un poco de las cinco óperas referidas y veamos algunas escenas; ya habrá ocasión de explorar y hablar más en específico de cada una de ellas.

1. Ilegal Alien

El libreto y la composición musical son de Alfonso Molina. Estrenada formalmente en Crowder Hall, de la Universidad de Arizona el 28 de febrero de 2014; el estreno mexicano fue el 1 de julio del mismo año en Las Fiestas del Pitic, en la ciudad de Hermosillo, Sonora (en 2012 se había ofrecido ya a manera de concierto).

El libreto evidencia las problemáticas “sobre inmigración, xenofobia, racismo y el derecho a la propiedad privada en Estados Unidos. El lugar de la acción es la frontera entre Estados Unidos y Sonora, México. El personaje principal es un ’minuteman‘, nombre con el que se designa en inglés a un individuo, que, para privarlos de la vida con la justificación del derecho a la propiedad, asecha a los inmigrantes ilegales, que cruzan la frontera”, se trata de la traslación de la acción de aquellos hombres del siglo XVIII “que salían primero a luchar en defensa de su comunidad durante las batallas de la guerra de independencia de las 13 Colonias” (Wikipedia); una clara aberración.

La primera escena es brutal (Hunter’s Scene), presenta a tres gringos gordos cazando durante la noche “ilegal aliens” que rondan sus “private properties” y se comen hasta la comida de sus perros. Muy bien logrados los diálogos y la música: muy crudos, realistas:

2. I’m a Dreamer Who No Longer Dreams

La creadora y libretista es Cerise Lim Jacobs, el autor musical, Jorge Sosa. Fue estrenada en el Emerson Paramount Theatre de Boston, Estados Unidos, por la compañía White Snake Projects en 2019. El libreto trata de “una mexicana indocumentada a punto de ser deportada, una abogada inmigrante que también carga con el miedo constante al sistema y una hija pequeña separada por las políticas migratorias son los ejes emocionales”

“Una parte muy valiosa es cuando la madre anima a la niña mediante historias de su pueblo, de una historia maya y una historia china, lo que revela que a través del bagaje cultural de nuestros países podemos dar esperanza, coraje y valor, y hacer de una experiencia complicada algo más llevadero, agregó Ruth Escalona Cruz, directora del Coro Metropolitano Huitzilli” (citas, tomadas de la nota de Eirinet Gómez, “Trasladan al lenguaje operístico la carga emocional de ser migrante”; La Jornada, 18-04-25).

La producción en México (con orquesta reducida), que se podría traducir como “Soy una soñadora que no sueña más”, será realizada por la compañía Escenia Ensamble, dentro del ciclo Identidades Migrantes, dirigida por Ragnar Conde. Como se dijo, estará en el Teatro de la Ciudad en mayo 9 y 11.

Una magnífica escena de la fiscal (prosecutor):

Otros fragmentos con destacado lirismo:

3. Stay in Mexico Opera- 360º

Calificada como “A Contemporary Street Dance Ópera”, fue concebida por la libretista, directora escénica y actriz, Yuriria Fanjul, quien comisionó la música a Arturo Fuentes, una partitura de orquesta y coro barrocos grabada por una orquesta de la UNAM con esas características, que funciona como fondo para la participación y realización de migrantes centro y sudamericanos que están en la frontera de México esperando pasar, legal o “ilegalmente”, a Estados Unidos. Es decir, Fanjul y su equipo, Stage of the Arts, integran a los migrantes a esta propuesta escénica callejera. Los migrantes seleccionados participan directamente en la ejecución de la pieza, pero el propósito final es que todos los que quieran, espectadores, se incorporen bailando.

A pesar del nombre, me parece más certero calificar esta obra como un performance, o teatro comunitario, como le llama su directora. Porque aunque los migrantes puedan contar sus historias y bailar mientras la acción escénica sucede (con la grabación del coro y la orquesta), no hay el desarrollo de una historia; aunque bien podría contra-argumentarse que qué más historia se quiere que la trágica de sus vidas migrantes. Por otra parte, es un performance para desarrollarse no el teatro sino en espacios abiertos, pues concita al involucramiento de la mayoría posible de espectadores.

La idea del proyecto fue materializada como protesta y rechazo a la política migratoria del primer mandato de Donald Trump, ¡que está de vuelta!

Trailer:

Con este video sobre el proceso creativo, se entiende la naturaleza del proyecto y la obra:

4. Paso del Norte

Ópera de Víctor Rasgado con libreto de Hugo Salcedo a partir del título y la temática del cuento “Paso del Norte”, de Juan Rulfo, en El llano en llamas, y la obra teatral del propio Salcedo, El viaje de los cantores. Estrenada el 26 de noviembre de 2011 en el Teatro Macedonio Alcalá, de Oaxaca, lleva a escena el drama de un grupo de inmigrantes que mueren de asfixia en el vagón de un tren que va de Ciudad Juárez a Texas.

Fragmento:

5. Únicamente la verdad

Música de Gabriela Ortiz y libreto de Rubén Ortiz, hermanos que indagaron y crearon en torno al mito de Camelia, la Tejana, partiendo originalmente de la célebre canción “Contrabando y traición”, compuesta por Ariel González en 1972, y de algunas notas sensacionalistas. Fue estrenada el 8 de agosto de 2008 en la Escuela de Música Jacobs de la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Mito fronterizo ya extendido por el país y canción precursora del “narco-corrido”, tan polémicamente en boga por estos días.

Fragmentos:

Las cinco óperas revelan, a final de cuentas, el tiempo histórico que se vive en la geografía México–Estados Unidos así como el marcado y plausible interés de los creadores, libretistas y compositores por una problemática de nuestro tiempo en torno al fenómeno migratorio al que no se le ve fin: drogas, crimen, racismo, violencia, injusticia y sufrimiento.

Héctor Palacio en X: @NietzscheAristo