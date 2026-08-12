No obstante que Nayarit no se encuentra entre las cinco o seis entidades donde se está prediciendo -como parte de un resultado común de casas encuestadoras- que Morena podría perder el poder a manos de la oposición, resulta propicio para encender ‘a tiempo’ la alarma y advertir, desde ‘fuera de la caja’, la importancia de tomar decisiones tempranas sensatas y definidas.

Decisiones, que estén alineadas al proyecto neurálgico establecido desde la capital del país por el Comité Nacional y en plena concordancia con lo dispuesto por la lideresa máxima del partido, indiscutiblemente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene un plan de gobierno y un proyecto político que desarrollar y consolidar, respectivamente.

En un impresionante desafío al ‘handicap’ que traían dentro de la contienda interna por la designación de ‘Defensores de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional’ y, consecuentemente, por la nominación de abanderado de Morena a la gubernatura de Nayarit, son María Geraldine Ponce Méndez (38.7%) y Miguel Pável Jarero Velázquez (20.2%) en primero y segundo lugar respectivamente, quienes ahora -según algunas encuestas recientes- puntean en la preferencia para obtener el referido nombramiento -en primer y segundo lugar respectivamente- lo que, si se tratase de una decisión conforme al género que le toque a esa entidad federativa, se definiría así: si el género fuese femenino, la candidata sería la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, y si fuese masculino, la decisión recaería en Pável Jarero Velázquez. Finalmente, Morena puntea ampliamente entre las opciones partidistas, para arribar de nuevo a la gubernatura de Nayarit, con cualquiera de sus dos opciones (con más del 42%).

Son los datos anteriores, resultantes de sondeos diversos -no fue un solo sondeo- practicados en las últimas horas en territorio estatal nayarita, por instrucciones de “una oficina especializada en compilar información exacta”, ubicada en la Ciudad de México, según aseguran fuentes plenamente informadas al suscrito y a los que este tuvo acceso.

Información que confirma, lo que desde hace varios meses se vino comentando en los corrillos del poder de aquella entidad y en las propias instalaciones del Comité Nacional de Morena: Que las primeras encuestas -seguramente muy bien cobradas por sus desarrolladores y aplicadores- y que estuvieron dando el siguiente orden de resultados: “Primer y segundo lugar respectivamente, a la senadora con licencia, Jasmín Bugarín y al actual alcalde morenista de Bahía de Banderas, Nayarit, Héctor Javier Santana García. De un listado en el que también figuraban Miguel Pavel Jarero Velázquez, María Geraldine Ponce Méndez, Jorge Armando Ortiz Rodríguez y María Elizabeth López Blanco”, para alcanzar el nombramiento primero, de ‘Defensor de la 4ta Transformación…” y luego de abanderado a gobernador de Nayarit, después, resultaron ser ‘inexactas’, por lo menos.

Y es que, como pocas veces, la sabiduría popular pudo imponerse al interior de Morena en Nayarit; pues en la mayoría de las entidades se están imponiendo criterios de sensatez y madurez políticas, que responden fielmente a las necesidades del partido movimiento de la esperanza (Morena), que nació bajo el auspicio de una hermosa promesa de redención del Estado Mexicano, donde las oportunidades para todos y la democracia como la justicia social, realmente fueran una realidad.

En este movimiento-partido que ya alcanzó los niveles de histórico, los conceptos de “verdad” y “vida”, funcionan como ejes morales de su narrativa de transformación, contraponiendo un nuevo régimen ético frente a “los gobiernos del pasado”.

La “verdad” como relato oficial y como signo de autoridad moral, son la espina dorsal (o deben serlo en teoría) de su devenir público ante los mexicanos que han creído en ellos.

Por eso se explica hoy, perfectamente, el porqué la decisión final se esté inclinando por Geraldine Ponce y por Pável Jarero, según sea el caso o el género, porque ni la senadora originaria de La Yesca, Jasmín Bugarín ni el actual alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Javier Santana, están entregando buenas cuentas a los nayaritas.

No son, precisamente, personajes idóneos para representar y eventualmente encabezar la autoridad gubernamental del estado de Nayarit, una vez que se haya abanderado al “movimiento de la esperanza”.

Los propios militantes y simpatizantes de Morena en Nayarit y, con más razón el resto de la población, sobre todo la que es crítica hacia Morena, ya hace conjeturas y se asombra, no solo se indigna, por el exceso de dinero que se está gastando en la famosa precampaña a coordinador de la Cuarta Transformación, es decir a candidato a gobernador, por estos dos últimos personajes.

Hay una especie de ‘impronta’ que es recitada increíblemente al inicio de toda conversación política en los cafés y sobremesas de los restaurantes de Tepic, Santiago y Bahía de Banderas: “Si el género del candidato es varón, no debería ni podría ser Héctor Santana, y si es mujer, tampoco podría ni debería ser Jasmín Bugarín”.

El ‘tufillo’ que se desprende de las campañas de estos dos precandidatos no solo es desagradable o fétido inspira a ilegalidad y también a una peligrosa ruptura al interior del movimiento morenista en Nayarit.

Se dice que Héctor Santana García, alcalde de Bahía de Banderas (municipio que en los últimos meses ha estado sumido en una terrible crisis de seguridad pública donde el narcotráfico y el crimen organizado hacen de las suyas sin rubor alguno) viene del PRI, usa dinero público para comprar espacios publicitarios a su persona; antes odiaba a Morena y ahora, hasta hay sospechas de que el narcotráfico se ha instalado fatalmente en su municipio en los últimos meses, gracias a su incapacidad como autoridad.

En días recientes, cuatro diputados locales de Morena lo denunciaron ante las instancias del partido; lo acusaron de realizar supuestas prácticas clientelares: “acarreo de personas y reparto de despensas”. Según cálculos conservadores, se estiman hasta en 100 mil pesos semanales sus gastos en “autopromoción”. Aunque ya hay quienes, en Nayarit, desde el análisis coyuntural y periodístico, han contabilizado medio millón de pesos semanales, nomás en el rubro del ‘culto al ego personal’.

Reportan los ciudadanos en la calle, que Héctor Santana paga acarreo de personas a sus actos públicos, así como la compra de Comisarios Ejidales.

Así también que hay vídeos que muestran al alcalde regalando magnánimamente centenares de kilogramos de carne de res, pollo y pescado; además de despensas alimenticias.

Existen sospechas fundadas, según relatan nuestros informantes nayaritas, que hay compra de espacios publicitarios en revistas como Mundo Ejecutivo, donde los costos de acuerdo a fuentes del suscrito, se estiman en más de 200 mil pesos más las impresiones, lo que suma más de medio millón de pesos… por salir en interiores.

También refieren fuentes cercanas al aspirante a la nominación morenista, que acaba de pagar en Campaigns & Election por salir en portada, mínimo otros 200 mil pesos.

Pero lo más grave: en materia de publicidad casi cinco millones de pesos en tres meses, sustraídos del presupuesto de Bahía de Banderas.

Además, hace algunos días, se aprobó en el Comité de Adquisiciones del municipio que dirige, la contratación de 84 medios de comunicación de todo el Estado de Nayarit, durante 3 meses por la cantidad mensual de $1,655,110.27 o sea, por tres meses (agosto, septiembre y octubre) se pagará la difusión de promoción con un total de $4,965,330.81.

De la senadora con licencia Jasmín Bugarín, se dice insistentemente que también ha sido escandaloso su nivel de gasto en la precampaña y que su nivel de aceptación, es realmente inflado, los cuales no son, definitivamente, buenos augurios..

¡Ojalá!...

Que, por el bien de la imagen de Morena como movimiento digno, surgido de una mística social y de servicio, ideado y forjado por mexicanos libres, sacrificados y decentes, realmente se escoja al o a la mejor abanderado o abanderada de ese partido en la próxima elección. Por el bien de la democracia y por el bien de Nayarit y de México.

Por lo que se lee, con Pável Jarero y/o Geraldine Ponce, indistintamente, el morenismo en Nayarit está rumbo a una selección adecuada de su abanderado o abanderada para la contienda de 2027.

Y además dicen… dicen los enterados, que Pável Jarero en Nayarit, es el “caballo negro”.

Autor: Héctor Calderón Hallal

@Pequenialdo; @CalderonHallal1