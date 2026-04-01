En paralelo a los frentes visibles de la guerra como las trincheras en Ucrania, los bombardeos en la Franja de Gaza, la tensión latente con Irán, existe otro campo de batalla que no produce imágenes virales ni cifras oficiales de bajas, pero cuyos efectos son igual de profundos y es el espacio digital, también territorio de conquista. Una guerra sin uniformes ni declaraciones formales, donde el poder no se mide en territorio conquistado sino en acceso obtenido, datos sustraídos y sistemas comprometidos.

El reciente señalamiento de Google sobre un ataque atribuido a hackers vinculados a Corea del Norte revela la arquitectura silenciosa de este conflicto. No se trata de irrumpir violentamente en servidores, sino de algo más sofisticado y, por ello, más inquietante: infiltrar la confianza. El objetivo fue Axios, una pieza de software invisible para la mayoría, pero esencial para el funcionamiento cotidiano de internet. Es el tipo de herramienta que opera en segundo plano, conectando aplicaciones, facilitando procesos, sosteniendo la normalidad digital.

Ahí radica el punto neurálgico de esta guerra: no ataca lo extraordinario, sino lo cotidiano. Cada consulta bancaria, cada página web cargada, cada aplicación abierta, puede convertirse en una puerta de entrada. No hay que hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos extraños. Basta con habitar el ecosistema digital tal como está diseñado. La amenaza ya no se presenta como error humano, sino como vulnerabilidad estructural.

Los expertos lo llaman “ataque a la cadena de suministro”. El término, tomado del lenguaje económico, no es casual. Así como las economías globales dependen de redes interconectadas de producción y distribución, el mundo digital descansa sobre capas de software que se alimentan entre sí. Comprometer una de ellas, sobre todo si es de código abierto, permite una expansión casi orgánica del daño. No es un ataque directo, es una infección sistémica.

La dimensión geopolítica es ineludible. Corea del Norte, aislada en el orden internacional tradicional, ha encontrado en el ciberespacio un terreno donde las asimetrías se reducen. No necesita una economía robusta ni una infraestructura militar comparable a las potencias occidentales. Le basta con capital humano altamente especializado y una estrategia sostenida. El robo de criptomonedas, según han señalado autoridades estadounidenses, no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo de financiamiento que elude sanciones y alimenta otros programas, incluidos los armamentísticos.

La guerra digital no sustituye a la guerra física, pero la complementa, la potencia y, en algunos casos, la antecede. Es un laboratorio de poder donde se ensayan nuevas formas de dominación: sin ocupación territorial, sin desplazamiento de tropas, sin necesidad de consenso interno. El anonimato relativo, la dificultad de atribución y la ausencia de reglas claras convierten este terreno en un espacio de impunidad estratégica.

Y, sin embargo, hay una diferencia crucial respecto a las guerras tradicionales: aquí no hay victoria definitiva. Internet no se detiene. No hay un “después” del conflicto, porque el conflicto es permanente. Cada parche de seguridad es provisional, cada vulnerabilidad corregida abre la posibilidad de otra. La lógica no es la de la conquista, sino la de la persistencia.

En este escenario, los Estados ya no son los únicos actores relevantes. Empresas tecnológicas, comunidades de desarrolladores, investigadores independientes: todos forman parte de un ecosistema donde la defensa y el ataque se difuminan. La soberanía, en su sentido clásico, se vuelve insuficiente para describir lo que está en juego.

La pregunta, entonces, no es quién ganará esta guerra, sino cómo se redefine el poder en un mundo donde las fronteras son líneas de código y la confianza es el recurso más disputado. En la geopolítica de la guerra online, el campo de batalla no está allá afuera. Está en cada dispositivo, en cada sistema, en cada acto cotidiano de conexión. Esa es la forma más radical de conflicto, aquella que ocurre sin que dejemos de vivir como si nada pasara.