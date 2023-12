A últimas fechas el espiral de violencia que azota al país crece sin control, basta ver las masacres en Guanajuato, Estado de México, Veracruz y Morelos, y las amenazas en contra del exsecretario de Seguridad Pública de la CDMX , Omar García Harfuch.

Loret

El periodista Carlos Loret de Mola destapó este asunto relacionado con el exsecretario de Seguridad, escribió: ”Omar García Harfuch tuvo que salir del país intempestivamente. Fue mucho más que unas vacaciones largas o adelantadas. La semana pasada, según nos cuentan fuentes que vivieron el episodio de primera mano, el hombre fuerte de Claudia Sheinbaum para temas de seguridad recibió una llamada de emergencia: el Centro Nacional de Inteligencia se había detectado que el Cártel Jalisco Nueva Generación había desplazado a la Ciudad de México un comando de sicarios con el objetivo de terminar el ‘trabajo’”.

Desmentido

Sin embargo, el propio exfuncionario y ex precandidato a gobernar la CDMX desmintió la afirmación respondiendo con fuerza, valentía y precisión: “En años de carrera he recibido alertamientos, amenazas, anónimos etc. Esto nunca ha sido ni será un impedimento para servir a mi país. Decidí tomar vacaciones después de mucho tiempo y estar con mis seres queridos”.

¿Por qué genera controversias?

El desempeño de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad fue muy diferente al de la mayor parte de los funcionarios de otros estados y particularmente de los gobernados por Morena. Dejó a la CDMX como una de las más seguras y, actuando con valentía, no exento de errores, y casi a costa de su vida, impidió que los carteles de la droga se establecieran en la capital del país.

Todos conocemos el episodio del 20 de junio de 2020 que marcó su trayectoria al sobrevivir a un atentado perpetrado en su contra por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que dejó tres muertos, incluida parte de su escolta y a él herido de bala en hombro, clavícula y rodilla.

Política y “fuego amigo”

Lamentablemente, en términos de política García Harfuch más tarde sufrió amenazas y descalificaciones y, lo peor, originadas desde Palacio Nacional . Importantes funcionarios, cumpliendo órdenes de ya saben quién, como el exsubsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas se dieron a la tarea de descarrilar la precandidatura a la jefatura de gobierno de la CDMX del funcionario.

En medio de la disputa morenista por la candidatura a la jefatura de gobierno, al presentar el Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Encinas intentó manchar a Omar García acusándolo de ser corresponsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa: “Está tanto en el primero, como en el segundo informe en donde evidentemente no están los nombres completos. Sí aparece. Está en el reservado, está. Así de concreto”.

La guerra sucia en contra de Omar García también ha sido por parte de los “duros” de Morena, como el actual jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, quien aparte de descalificarlo, actuó políticamente para hundir su candidatura aún en contra de la voluntad de su jefa Claudia Sheinbaum.

Por esos días se difundió el audio de una llamada telefónica en la que se escucha a Batres expresarse como el porro, gatillero y corrupto que es, dando instrucciones para dar apoyo a Clara Brugada e incluso, afirmando que Claudia Sheinbaum: “No está viendo las divisiones ni el panorama completo”. “Oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara (Brugada). Ya me pasaron la encuesta y sí va muy abajo, pero tenemos dos semanas para bajar a Omar (García Harfuch) por el tema de género. Yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri y a ver si saca algo más Ana porque lo último del ‘Mini lic’ nomás no pegó…”.

Sobrevivió dos veces

La primera, de un gravísimo atentado a manos del CJNG, una organización criminal que él mismo responsabilizó y, la segunda, al fuego amigo que le lanzó Morena, donde, aunque mantuvo un diciplinado silencio, ni así se ablandó y se mantuvo firme y fuerte.

Claro que hay cuestionamientos y acusaciones serias en su contra, pero ¿se puede pensar en un policía que dé resultados si mancha?

X: @diaz_manuel