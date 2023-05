“…qué trampa esa lejana bocina que se quiebra como un viejo sollozo qué mentira ese tango esa guitarra esa clara desierta inexplicable melancolía de las azoteas qué trampa qué artimaña qué lástima saber que es una trampa.” MARIO BENEDETTI

Expulsión del pasado, del presente y previsiblemente del futuro. Y un ‘sueño americano’ del otro lado de la frontera que ha “acogido” a más de 35 millones de nuestros connacionales.

Razones sobran para explicar el éxodo de mexicanos rumbo a Estados Unidos. Lo mismo aplica para guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y un larguísimo etcétera. De todo aquel que, habiendo perdido la esperanza de poder salir adelante en su país —a veces incluso de sobrevivir—, únicamente les queda emigrar. Sí, la migración también refleja el alto número de personas desplazadas, quienes reciben amenazas. En ocasiones la inseguridad es tal que quedarse donde están equivale a una sentencia de muerte.

Pero resulta que, encima de eso, el drama de los miles de migrantes tiene implicaciones políticas, electorales incluso. Y es allí cuando hay que poner la lupa en el diseño que se ha hecho de la política migratoria por parte de los distintos gobiernos. También por cuanto a decisiones que suelen ser apresuradas.

La política de la 4t deja mucho que desear. Como ejemplo baste la tragedia de Ciudad Juárez; luego de un mes de que fallecieron más de 40 migrantes que habían sido encarcelados por el Instituto Mexicano de Migración, cambiaron al director de la dependencia en Chihuahua. Pero de eso a modificar tooooda la política pública relativa a la migración hay mucho trecho… Y ni un paso se ha dado para iniciar un nuevo recorrido.

Por lo mismo, hay espacio para la mejora (también, desgraciadamente, para empeorar). Una oportunidad de oro para que ciertos funcionarios puedan brillar si se lo proponen. El canciller, por lo pronto, deberá actuar de forma destacada por lo que a él le toca en la encomienda; otra crisis migratoria y adiós aspiraciones políticas.

Mas el asunto es el siguiente: las presentes condiciones en el ámbito anuncian una situación migrante sumamente explosiva. O dicho de otro modo, será muy complicado lograr disminuir las detenciones diarias de migrantes respetando sus derechos humanos pero a la vez ya no contando con el Título 42 de la política norteamericana. Y si bien el tema de los migrantes lleva más de una centuria sin respuesta y mismo no depende de manera directa de Ebrard, al haber sido encomendada a este por López Obrador hace que la corcholata incursione —yet again— en territorio muy complicado.

Ahora con el fin del Título 42 no quiten el ojo a lo que suceda en nuestras fronteras norte y sur, en los centros migratorios, en los estados del sur de la Unión Americana, en Morena, dentro y fuera de Palacio Nacional. Vamos a atestiguar el principio del fin de lo que puede ser la oportunidad para el secretario Ebrard o bien la trampa que le hará imposible remontar a Claudia Sheinbaum (o, lo que es peor, salir ileso en la arena política toda).