España es un Estado democrático y goza de salud en términos de civilidad, respeto al Estado de derecho y reconocimiento de las instituciones. Sin embargo, fue el resultado de un proceso convulso que no estuvo exento de adversidades e intentos de subversión.

Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, el país, de la mano de auténticos hombres de Estado como Adolfo Suárez, los principales líderes de las distintas fuerzas políticas emprendieron un camino que condujo a un nuevo pacto nacional que dejaría atrás el pasado franquista abriendo paso hacia la modernidad. Es bien conocida la extraordinaria operación política dirigida por Súarez para obligar a las cortes franquistas para que reconocieran la pluralidad y diesen espacios hacia la transición consumada con la ratificación de la Constitución de 1978 y con la entronización formal del rey Juan Carlos I como monarca constitucional.

No todos quedaron satisfechos. El intento de golpe de Estado perpetrado en 1981 por un grupo de militares en el momento de la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno dio cuenta de un sector descontento ante la apertura democrática, ante las autonomías regionales reconocidas en la Constitución y como resultado de las deficiencias de los sucesivos gobiernos en contra del azote de ETA. Los golpistas fracasaron, la democracia avanzó y España se adhirió formalmente a la otrora Comunidad Económica Europea en 1986.

A raíz de estos sucesos, la democracia española ha ido fortaleciéndose mediante la sucesión de gobiernos electos legítimamente; desde el ascenso de personajes como Felipe González en los ochenta hasta otros de derechas como José Maria Aznar. A pesar de las polémicas en torno a episodios de corrupción tanto en el PSOE como en el PP, los españoles han reconocido sus derrotas y victorias, han respetado las decisiones en las urnas, y con ello, se ha consolidado el Estado de derecho.

Mañana habrá elecciones al Senado y a las Cortes Generales. Alberto Nuñez Feijoó, apoyado por personajes en ascenso como la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, buscarán terminar con ocho de años de dominio de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno, por su parte, ha estado envuelto en serias sospechas de corrupción de sus familiares y su círculo de gobierno. Sumado a ello, la crisis de la vivienda y los trágicos accidentes ferroviarios parecen favorecer a la eventual coalición parlamentaria formada por el PP y Vox.

Si bien la inclusión de Vox y del controvertido Santiago Abascal en un probable gobierno de Feijóo se antoja como un suceso poco deseable, dada la profundización de la polarización política será la única alternativa para echar a Sánchez de La Moncloa. Los españoles lo saben y probablemente votarán en consecuencia.

Sea cual fuere el resultado del domingo, la democracia española, a diferencia de la mexicana y otras, se mantiene firme mediante una cultura cívica e institucional que parece sostenerse a pesar de los escándalos protagonizados por ciertos miembros de la clase política.

A diferencia del régimen obradorista mexicano, que optó por dar la espalda a los valores abrazados en el marco de la transición democrática iniciada en 1997, los españoles no han traicionado el recuerdo de aquellos esfuerzos que hicieron posible salir victoriosos del régimen franquista para insertarse con éxito en el grupo de las democracias europeas y en el concierto de las naciones.