“Rábano sin pan, poco o nada te alimentarán.” REFRÁN

“Qué verano de ensueño para los morenistas en Europa. Que la presidenta siga diciendo misa sobre austeridad.” CLAUDIO OCHO

Vaya, vaya, vaya. Para ser diferentes a los de antes, ¡cómo se parecen! Para odiar tanto a España, ¡cómo la aman!

Los morenistas que le echan pleito a aquella nación y exigen disculpas del gobierno de ese país, ahora copian a los expresidentes neoliberales. Sí, a los que en algún momento vivieron allá en tan adorada nación, tipo Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

No sé si los integrantes de la 4t tienen complejo de Edipo —relación de amor y odio con su madre— y por eso le exigen disculpas a la Madre Patria para, acto seguido, irse a vacacionar a Ibiza, Madrid, Bilbao…

¿O no la ex NO primera dama, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, solicitó su nacionalidad española? Para estas fechas ya se la han de haber concedido...

¡Mecachis! ¿En qué quedamos? ¿España causa repulsión o es a donde enfilarse para el retiro?

Pedro Haces, priista arrepentido, bajo el manto protector de Morena desde el 2018, no ha dejado su amor por España y por la tauromaquia. Se le ha visto en las plazas de toros “Las Ventas” en Madrid y “La Maestranza” en Sevilla. ¡Toda una austeridad bordada en oros!

A su cuate y amigacho, Ricardo Monreal, también. Hace unos días negó estar en España de vacaciones. Después de que se filtraron fotos dejándolo como un vil mentiroso, aceptó que visitaba Madrid, aunque aclaró que no se hospedaba en el Villa Magna de esa ciudad; que solo comió en el restaurante Rosewood del hotel… y que tenía derecho a festejar sus 40 años de matrimonio en santa paz. Me parece que nadie lo critica por celebrar con su mujer, ¡pero qué necesidad de echar mentira en cuanto al festejo! Lo que sucede es que sabe que ha quedado como un vil cuentero hipócrita.

Enrique Vázquez, diputado federal de Morena, fue captado en pleno “lío” en uno de los antros más caros y exclusivos de la tampoco nada barata isla de Ibiza en España. En videos se le ve bailando y disfrutando la noche ibicenca. Y por supuesto que todo el mundo tiene derecho a gozar de merecidos descansos —y más después del “inhumano” trabajo que es el ser políticos (dixit Gerardo Fernández Noroña)—. Lo que no cuadra son dos cosas: (1) tirarle tanto a la monarquía española y luego irse a vacacionar precisamente a España; (2) pedirle al pueblo de México que desprecie a los monarcas (Felipe VI y Leticia Ortiz Rocasolano) y luego jurarles lealtad como requisito para obtener la nacionalidad española.

Rara concepción que tienen los de Morena del socialismo. Muy diferente a lo que fue Felipe González, quien en su momento supo conjuntar el socialismo con la integración a la Unión Europea.

Queda claro: para el pueblo de México la austeridad de ‘a mentiras’, las estatuas de un par de asesinos homofóbicos, la violencia rampante, la burla que significa el Tren Maya y demás dulzuras. Para los políticos 4t, paseos por España; comidas, hoteles y antros de primerísima categoría (a precios de súper lujo).

Seguro saben del programa de la visa “dorada” que tiene dicha nación; si invierten cierta cantidad en suelo español (sea comprando vivienda, montando negocios, etcétera), el pueblo español los recibe con los brazos abiertos. En una de esas, quizá ahora las autoridades saque una nueva gama de permiso de residencia que se llame “destino moreno”.

España es el nuevo destino dorado de los de Morena. Cínica la hipocresía, mentiroso su discurso, evidente la falsa austeridad de nuestros gobernantes del oficialismo guinda.

Giro de la Perinola

(1) Los morenistas y los “comunistas” de México son como aquella definición de los andaluces respecto a los socialistas: son unos rábanos. Rojos por fuera, blancos por dentro. Los de la 4t presumen y gritan consignas socialistas; ¡se desgarran las vestiduras por un par de esculturas de Fidel Castro y de Ernesto Guevara!, pero no van a Cuba (o cuando lo hacen es para vacacionar unos días y no para emigrar a la isla, ni para depositar ahí sus ahorros de toda una vida).

(2) España es sin duda una magnífica alternativa para ir de paseo, máxime que el gobierno de Estados Unidos anunció retirará visas a diversos políticos de la 4t. Pues bien, ¡compren casas en España ahora que todavía se puede! (los precios han ido incrementándose a velocidad del rayo debido, entre otras cosas, a la gentrificación cortesía de los de Morena).

(3) Portugal también es una buena opción. Tal y como lo demuestra nuestro secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien fue captado vacacionando en Lisboa y comiendo en el restaurante del hotel Pousada de esa ciudad, como lo dio a conocer Claudio Ochoa Huerta, periodista, comentarista y columnista.