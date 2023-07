Con verdadero terror se debe estar observando desde Palacio Nacional lo concerniente a la ‘corcholata’ favorita del presidente, Claudia Sheinbaum Pardo , quien sola no levanta, no emociona, genera poco, y lo poco que genera le es adverso. En un breve recuento de lo ocurrido en los últimos días, se quejó de una entrevista por considerar era ‘violenta’; atravesó el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México sin que alguien la volteara a ver siquiera; y entregó cual Judas a Gatell y a su propio jefe al traer a la narrativa la fallida estrategia contra la pandemia por COVID-19 tras afirmar que “ningún enfermo se quedó sin cama”, siendo éste uno de los episodios más desgarradores que nos tocó observar y padecer a miles de familias mexicanas en el contexto de una epidemia que dejó alrededor de un millón de muertos.

Cuando luego de la sesión del Consejo Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el presidente de este órgano y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presentó el acuerdo con los lineamientos para el proceso de elección del coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación que eventualmente asumirá la candidatura presidencial en 2024, dos temas en particular generaron polémica; el que establecía estaban descartados los debates públicos y el que les instruía evitar los medios de comunicación “reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen”, para dar a conocer sus proyectos.

Y ha sido Sheinbaum quien ha dejado de manifiesto la razón de ser de dichas disposiciones que prácticamente mantienen con la boca cerrada tanto a ella como a las otras tres corcholatas, me refiero a Adán Augusto López, Marcelo Ebrard Casaubón, y Ricardo Monreal Ávila.

En una entrevista que concedió a Rocío Gutiérrez, directora de BI noticias, Claudia mostró nuevamente sus limitantes para salir al paso de las preguntas de periodistas que no son puestos a modo y terminó por darse un tiro en el pie y ‘llevándose entre las patas’ -como se dice coloquialmente- nada menos que al subsecretario federal de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell y al presidente López Obrador.

“¿En qué momento podría desmarcarse de lo que se ha hecho o se ha venido haciendo con el presidente Andrés Manuel?”, cuestionó la periodista, a lo que Sheinbaum interrumpió y dijo con aparente molestia: “No, a ver, yo no me quiero desmarcar”.

“O sea, ¿todo se ha hecho bien?” reviró la periodista, tema que Sheinbaum evadió de responder si sí o no y dijo que “hay cosas que faltan” en el gobierno.

Luego, en vez de señalar qué faltaba en la gestión de López Obrador, Sheinbaum se lanzó contra la oposición y dijo que “callan” los supuestos logros de la 4T, como que, según ella, nadie se quedó sin cama de hospital durante la pandemia de COVID, además de la vacunación gratuita. (El Financiero).

Claudia puso el dedo en una herida que para miles de familias mexicanas sigue en carne viva, por ello las redes sociales estallaron en furia, en cólera, pero también en desazón, en tristeza, y en dolor porque la herida no ha podido cerrar.

Los dolientes revivieron el sufrimiento de sus muertos y de sus familiares cuando recorrían un hospital y otro buscando una cama para que atendieran a sus enfermos. Los videos desgarradores otra vez estuvieron a la vista de todos, lo mismo que los comentarios llenos de ira y/o de pesadumbre.

“Mentirosa”, “cínica”, “farsante”, se repite una y otra vez en los comentarios de redes sociales. En esa misma plataforma, el director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcot, escribió:

“@Claudiashein:

Dice usted que durante la pandemia por Covid-19 ningún paciente se quedó sin cama. Miente. Fuimos decenas de personas quienes no tuvimos atención médica menos cama, en ese periodo.

El 17 de enero de 2021 se me rompieron las venas esofágicas y en los hospitales del IMSS de la Colonia Del Valle donde vivo no pudieron atenderme. Ni aunque los médicos vieron que me estaba desangrando. El reporte específico lo recibieron las autoridades del @Tu_IMSS finalizando aquel mes. NO HUBO CAMA PARA ATENDERME”.

Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera