Pone a NL en contexto mundial

Gracias a este esfuerzo, Nuevo León hace historia: es a partir de hoy sede internacional que recibe a los equipos de Counter-Strike de América con representantes de Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá.

Orgullosamente regiomontanas, las empresas ACE y VÍVARO llevan a cabo una alianza con Blast.TV para transmitir el evento de ciberdeportes a más de 20 millones de espectadores en cinco países.

“En el año 2019, Vívaro definió en su estrategia que tenía que participar en esta industria considerada como de 1a. generación”, dijo Gustavo Mario de la Garza Ortega, presidente de esta empresa.

El eSport es la industria de mayor crecimiento, supera los 160 mil millones de dólares en todo el mundo, ya que el streaming se ha vuelto el medio más importante para acceder a contenidos, y el gaming es uno de ellos.

“Gracias a nuestra cercanía con Estados Unidos, tenemos la oportunidad de hacer crecer la industria en nuestro país. Además, estamos muy emocionados de aportar talento latino y compartirlo con el resto del mundo”, comentó Octavio Echeagaray, director general de ACE.

A partir de hoy 6 de abril y hasta el día 9, Nuevo León recibe a los equipos internacionales de expertos en videojuegos Counter-Strike para disputar en partidas eliminatorias su lugar en el Top 5 y participar en el París Major en mayo próximo como parte del AMERICAN RMR-CS GO 2023. Counter- Strike es el modelo a seguir para video juegos como Valorant, Rainbow Six Siege, Call of Duty y Overwatch.

Los partidos serán transmitidos vía streaming a través de Blast.TV en sus canales de Twitch y Youtube , lo cual será posible gracias al soporte técnico de la empresa regiomontana VÍVARO, en conjunto con sus unidades de negocio Vívaro Telecom, Vívaro Media y Vívaro Video.

Por su parte, ACE (una empresa de VÍVARO), representa a la comunidad de eSports más grande de Latinoamérica.

Se dedica a organizar, producir y transmitir los eventos con el objetivo de lograr un ecosistema rentable de eSports que permita “empoderar a los jóvenes para retar sus capacidades a través del gaming”.

Esta es una oportunidad única e histórica dirigida a la comunidad de los gamers alrededor del mundo, poniendo en alto el nombre de México.

