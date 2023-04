La trapera de 24 años, Young Miko, lanzó Classy 101 el pasado 30 de marzo de 2023, una colaboración que hizo junto a cantante Feid -de 30 años de edad-.

A 22 horas de su estreno, el video oficial de la canción se posiciona en el número cinco de tendencias en YouTube y suma más de un millón de visualizaciones.

Por lo que apunta a convertirse en todo un éxito dentro de las plataformas musicales y entre sus oyentes, pues también cuenta con más de 160 mil likes.

Es por lo anterior que aquí abordaremos un poco más acerca de Classy 101, la canción que habla acerca de un deseo carnal.

¿De qué habla la canción Classy 101 de Young Miko y Feid?

La canción de Young Miko y Feid, Classy 101, habla de un deseo carnal y esta es la razón, pues el primer verso de la letra dicta lo siguiente:

To’ los día’ te imagino Como te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino Divino, ma Classy 101

Uno de los significados que adquiere la frase “deseo carnal” está ampliamente relacionado con lo que es la lujuria y el goce físico.

Algo que se ve ampliamente reforzado con el segundo verso de la canción, pues se da a entender que quiere tener un encuentro con esta persona que la incita al goce carnal.

Que yo esté pensándote para mí es normal To' lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Classy 101

Del mismo modo, se habla de esta figura provocativa como una persona que sale de lo romántico y pasa directo a juego de miradas y coqueteo.

Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega ella la destroza No le pongo frenos Esas nalgas me las baja hasta el suelo She said, Fuck that No le gusta lo normal, to’ es extremo Classy 101

Classy 101 de Young Miko y Feid: letra de la canción

To’ los día’ te imagino

Como te debes ver sin ese Valentino

Con ese cuerpo asesino

Divino, ma

Que yo esté pensándote para mí es normal

To’ lo que tienes a mí me gusta

Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal

Y si nos envolvemos no me asusta

Tú tienes cara de que te gusta freaky y nasty, nada de lo romantic

Tú te ves cara, bitchy, classy, en cuatro fantastic

Más que problematic

Tú tocándote, yo loca por entrar, tú sabes lo que me gusta

Sigue cucándome que yo no vo’ a fantasmear

Te voy a cobrar la multa

Yeah

Baby, bienvenida al party

Tú eres una bandi con cuerpo de Barbie, yeah

Rumbea desde que no tiene ID, se pone mis Oakley’s

Se sube la faldi, yeah

Es otra cosa

Pero mi corillo dice que es peligrosa

Una experta, es una chimba

A la disco que llega ella la destroza

No le pongo frenos

Esas nalgas me las baja hasta el suelo

She said, Fuck that

No le gusta lo normal, to’ es extremo

Déjame ver to’

Yo sé que no es nada formal pero dame el OK though

Very welcome

Esta noche vo’ a hacerte todo lo que dije por texto, yeah

Tú tienes cara de que te gusta freaky y nasty, nada de lo romantic

Tú te ves cara, bitchy, classy, en cuatro fantastic

Dizque problematic

Tú tocándote, yo loco por entrar, tú sabes lo que me gusta

Sigue cucándome que yo no vo’ a fantasmear

Te voy cobrar la multa

Whoa

Mami, esto es un arresto

Te voy a cobrar esa miradita con impuestos

Saca las esposas, baby, yo me presto

Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah

Tú tienes cara de que eres una nasty doll debajo de los cobeles, yeah

Oh, ninguna se compara, mami, ese culo es game over

Oh Papa, oh my God

Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey

Peligrosa pero I’m falling in love

Es que no es normal, baby, what the fuck?

No la freno si esas nalgas me las baja hasta el suelo

I said, Fuck that, yeah

Si se me entra pa’ encima me mata sin balas

Con esa cara de que le gusta freaky y nasty, nada de lo romantic

Tú te ves cara, bitchy, classy, en cuatro fantastic

Más que problematic

Tú tocándote, yo loca por entrar, tú sabes lo que me gusta

Sigue cucándome que yo no vo’ a fantasmear

Te voy cobrar la multa

Whoa

Eh, eh, oh-oh

Ferxxo, Ferxxo

Caleb, Caleb, Calloway, uh-uh

Julia, ey

It’s Baby Miko

Brr, ey, yo, Mauro