En esta pausa reflexiva, hubo algo que llamó mucho mi atención y con la que me senté un buen rato: el crecimiento que ha tenido el partido que hoy dirijo con mucha responsabilidad y orgullo en el Estado de México.

Lo cierto es que este crecimiento no fue producto de la casualidad, ni tampoco surgió de la noche a la mañana, sino todo lo contrario. De hecho, fue inevitable recordar cómo hace algunos años tomé el partido prácticamente sin militancia ni registro.

Se ha construido prácticamente de cero. Hemos generado confianza porque hemos demostrado que vale la pena confiar en este proyecto. Hemos trabajado incansablemente para dar resultados.

Este año, se han sumado más de 40 perfiles de importante trayectoria política y experiencia en el servicio público a nuestra Familia Verde. Son personas que han militado en otros partidos, perfiles que desde diversas trincheras han servido al Estado, lo que les ha permitido conocer el territorio y a su gente, quienes hoy se suman al partido junto con ellos.

Dirigir también es rendir cuentas. Además, eso es lo que merece esta militancia que crece y cerce. El crecimiento que tenemos diariamente también viene con una responsabilidad grandísima: no fallar. No fallar a quienes confían en nosotros, no fallar a quienes caminan el territorio, no fallar a quienes creen que la política puede hacerse de otra manera.

Crecer debe venir acompañado de resultados reales y siempre presentes. Gobernar y dirigir no es aparecer en temporadas; es estar, recorrer, escuchar y responder.

Día con día me esfuerzo para estar escuchando activamente y conocer de primera mano qué es lo que la gente necesita y hasta qué les gusta. Trabajo constante es el “secreto”, si es que existiera alguno, para seguir creciendo. Sin atajos ni simulaciones.

La entrega que, tanto la Familia Verde en el Estado de México, así como yo, hemos hecho se traduce tanto en resultados electorales —posicionándoos como la segunda fuerza política en el Estado de México—, así como en la intención de que cada vez más personas se quieran sumar a este proyecto.

Me siento sumamente agradecido con quienes este año decidieron sumarse a este proyecto que con trabajo y esfuerzo ha crecido. Y a quienes aún no forman parte, les digo que aquí hay un proyecto de puertas abiertas, que se construye en territorio y que cree en el trabajo colectivo.

“Entre más trabajo, más suerte tengo” es una frase que lo resume todo y me gusta recordar. No ha sido suerte, ha sido trabajo.

Esto apenas empieza, le pese a quien le pese. Seguiremos trabajando y seguiremos sumando. Continuaremos visitando casas, tocando puertas y corazones; creciendo en territorio, generando Asambleas Verdes que nos den la ruta frente al próximo proceso electoral.

La Familia Verde se consolida y crece. Seguimos y seguiremos avanzando con rumbo claro a un Estado de México más Verde.