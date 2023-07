Ayer en la tarde publiqué un artículo en el que comenté la entrevista que en 1998 le hicieron a Xóchitl Gálvez en el desaparecido diario El Nacional.

En esa entrevista Xóchitl hizo referencia a una niña indígena que la candidata de la derecha empresarial había traído a la Ciudad de México para trabajar en su casa.

Fue despectiva la hoy aspirante presidencial. Dijo de la niña indígena que tenía la “piel áspera, piojos”. Aquí puede leerse lo que ella dijo: https://www.sdpnoticias.com/opinion/1998-la-elegante-xochitl-sobre-su-trabajadora-del-hogar-nina-con-piel-aspera-piojos/

Cuestioné a la reportera que entrevistó a Xóchitl, Eugenia Pérez Olmos, porque esta última afirmó que Xóchitl, por tener el cabello rubio y ser “bonita”, no parecía indígena.

Me parece que la periodista cayó en la discriminación al decir que una mujer bonita, precisamente por bonita, no parece indígena.

Fue muy malo que Xóchitl no refutara a la reportera para defender a las indígenas, que son muy bonitas, pero lo peor consistió en que la candidata conservadora dijo que “la ropa le ayudaba” a no verse como originaria de su pueblo.

En 1998 Xóchitl no había entrado a la etnomoda porque no le interesaba buscar votos; en ese año se vestía elegantemente, como mujer de negocios. Allá ella.

El hecho es que anoche mi amigo Darío Celis —sin duda el columnista de negocios mejor informado de México— me envió un mensaje para decirme que yo había abusado al acusar a la reportera Eugenia Pérez Olmos de haber caído en conductas discriminatorias.

Me defendí del reproche de Darío pidiéndole que leyera lo que ella había dicho: que por ser bonita Xóchitl no parecía indígena. Yo no inventé eso.

No nos pusimos de acuerdo Darío y yo, y este cambió de tema: me preguntó si en mi opinión era mucha o poca la ventaja de 10 puntos que Alejandro Moreno, encuestador de El Financiero, le da a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez.

Le contesté que las estadísticas de preferencias electorales que he visto —y he visto muchas, de numerosas casas encuestadoras— me llevan a pensar que si hoy fueran las elecciones presidenciales Claudia, como candidata de Morena, arrasaría por más de 15 puntos a Xóchitl, como abanderada de la alianza PRI, PAN, PRD.

A Darío Celis le pregunté por qué, de pronto, le llamaba la atención un tema que no suele estar entre sus intereses periodísticos. Me contestó: “Léeme mañana”.

Mañana es hoy

Leí a Darío en El Heraldo de México —terrible perdida para El Financiero que el columnista de negocios mejor informado haya abandonado el diario en el que publicó durante años—.

Sintetizo lo fundamental de la columna de este viernes de Darío Celis, no solo lo relacionado con la encuesta que ha dado a conocer, sino también con datos muy interesantes acerca de los apoyos empresariales a favor de Xóchitl. Vale la pena el artículo de Darío ya que él normalmente cuenta con información exclusiva privilegiada (por cierto, esa columna tiene nombre, ‘La quinta transformación’):

“Claudia le saca 32 puntos a Xóchitl” .

. “El estudio también coloca a la cabeza a Sheinbaum en la carrera interna de Morena, con 35% de la intención de voto”.

“Pese, y a la proyección, voluntaria o involuntaria, de Andrés Manuel López Obrador; pese al empuje de no pocos grandes empresarios del país; pese a las campañas creativas de sus asesores en comunicación y marketing, Xóchitl Gálvez aún está lejos de Claudia Sheinbaum en preferencia electoral”.

pese al empuje de no pocos grandes empresarios del país; pese a las campañas creativas de sus asesores en comunicación y marketing, aún está lejos de en preferencia electoral”. “Una encuesta interna y privada de la casa Buendía & Márquez, de Jorge Buendía, da cuenta que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México le saca más del doble de puntos en preferencia electoral a la ex delegada de la Miguel Hidalgo”.

da cuenta que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México le saca más del doble de puntos en preferencia electoral a la ex delegada de la Miguel Hidalgo”. “Según el careo al que sometieron hace unos días atrás a las dos precandidatas punteras, Gálvez Ruiz registró entre la población encuestada un 26%, frente a un 58% de preferencia de Sheinbaum Pardo ”.

registró entre la población encuestada un 26%, frente a un 58% de preferencia de ”. “El estudio también coloca a la cabeza a Sheinbaum en la carrera interna de Morena, con 35% de la intención de voto, frente a un 22% de Marcelo Ebrard , un 11% de Adán Augusto López , un 7% de Gerardo Fernández Noroña , un 5% de Ricardo Monreal y un 5% de Manuel Velasco ”.

, un 11% de , un 7% de , un 5% de ”. “Xóchitl aparece mejor posicionada en los estratos altos de la población, en el llamado círculo rojo y en el mundo digital y de las redes sociales, con unas 12 agencias apoyándola de tiempo completo y la logística de grandes empresas, como FEMSA, de Monterrey”.

“Claudia trae atrás a un buen número de gobernadores, como Delfina Gómez , del Estado de México; Layda Sansores , de Campeche; Mara Lezama, de Quintana Roo, y Marina del Pilar de Baja California”.

, del Estado de México; , de Campeche; de Quintana Roo, y de Baja California”. “También a Cuitláhuac García, de Veracruz ; Alfonso Durazo , de Sonora; Rubén Rocha de Sinaloa; Víctor Manuel Castro , de Baja California Sur y, por su puesto, Martí Batres , de la Ciudad de México”.

de Veracruz , de Sonora; de Sinaloa; , de Baja California Sur y, por su puesto, , de la Ciudad de México”. “ Blanca Treviño es la presidenta de Softtek , una exitosa empresa regiomontana dedicada al desarrollo de tecnología, principalmente software”.

es la presidenta de , una exitosa empresa regiomontana dedicada al desarrollo de tecnología, principalmente software”. “Hace unas semanas se unió al grupo de apoyo a Xóchitl Gálvez por invitación de José Antonio Fernández Carbajal , presidente de FEMSA ”.

, presidente de ”. “Como le informé hace un par de días, El Diablo se autoexilió hace cerca de dos años para despresurizar al consorcio propiedad de su suegra, Eva Gonda Rivera, quien le pidió hacerse a un lado para que cesaran los ataques de Andrés Manuel López Obrador en contra de la cadena OXXO”.

se autoexilió hace cerca de dos años para despresurizar al consorcio propiedad de su suegra, quien le pidió hacerse a un lado para que cesaran los ataques de Andrés Manuel López Obrador en contra de la cadena OXXO”. “ Fernández Carbajal vivía en Madrid, pero recién se mudó a Miami, desde donde retomó la dirección general de FEMSA”.

vivía en Madrid, pero recién se mudó a Miami, desde donde retomó la dirección general de FEMSA”. “Desde Florida opera a favor de Xóchitl. Blanca participa en el desarrollo de la plataforma informática del Frente Opositor, mediante la cual los precandidatos de la alianza inscribirán sus 150 mil firmas para pasar a la siguiente etapa. Treviño fue la primera mujer en integrarse, en 2014, al que por 52 años se llamó Consejo Mexicano de Hombres de Negocios”.

“Por lo que se refiere a Xóchitl Gálvez, son cuatro casas de estrategas en marketing y publicidad política los que están asesorándola en estos momentos”.

son cuatro casas de estrategas en marketing y publicidad política los que están asesorándola en estos momentos”. “Algunos ya se los habíamos mencionado porque la acompañan de años atrás. Apunte a Pico Love, de Víctor Covarrubias ; Cuarto de Guerra, de Carlos y Emiliano Mandujano ; Botón Rojo y Aldea Digital, de Aldo Campuzano y Sergio Zaragoza , y Estrategia en Línea, de Alonso Cedeño ”.

; Cuarto de Guerra, de Carlos y ; Botón Rojo y Aldea Digital, de , y Estrategia en Línea, de ”. “Hasta ahora, cada uno trabaja independiente, aunque coordinados, en tres grandes directrices: comunicación política, digital y creativa. Todos pro bono, pero si la hidalguense logra ganar la candidatura del Frente Opositor, pues ya se verá si los mantiene, porque PRI, PAN y PRD ya están presionando fuerte para subir a sus propios mercadólogos. Ya más de un recomendado llegó a tocar la puerta de aquéllos”.

Posdata 1

Aldo Campuzano y Sergio Zaragoza, mencionados en su columna de hoy por Darío Celis como estrategas digitales de Xóchitl Gálvez —lo fueron en 2021 en Sonora para el derrotado candidato del PRI— deberían precisar que tienen un conflicto de interés cuando dan a conocer encuestas con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. No hacerlo llevó al presidente AMLO a cuestionar seriamente al periodista líder en los medios electrónicos. Se vale apoyar o trabajar para candidatos o candidatas. Ese no es el pecado, sino ocultar el compromiso profesional o la preferencia política.

Posdata 2

La Real Academia Española no registra la palabra goliza, pero sí goleada: “Gran diferencia de goles por la que un equipo gana a otro”. En México utilizamos las dos; a mí, por cierto me gusta más la primera. Lo que sea, goliza o goleada, es enorme la diferencia a favor de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez en la encuesta de Buendía & Márquez que llegó a las manos de Darío Celis. Me da gusto, sin duda: no quiero que la 4T deje la presidencia, o no tan pronto: creo que un nuevo cambio de rumbo en la política nacional desestabilizaría a México. En la 4T pienso que el mejor perfil para llegar a la presidencia cuando AMLO se vaya, por mucho, es el de Sheinbaum, y no me convence ninguno de sus rivales; el que menos me parece adecuado para gobernar al país es Marcelo Ebrard. Ahí están mis preferencias, que creo ya estaban perfectamente claras para la gente que de vez en cuando lee mis escritos.