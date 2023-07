1998. La elegante Xóchitl sobre su trabajadora del hogar: “Niña con piel áspera, piojos”

Xóchitl en 1998 no vestía huipiles, rebozos, blusas de manta. Decía: “La ropa ayuda”. Por eso sus trajes de ejecutiva, ¿ropa que la ayudaba a a qué? A no parecer indígena, no hay de otra.