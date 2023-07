León Krauze es uno de los periodistas más cultos de México; también, de los más objetivos en el análisis. Hoy en El Universal ve a Xóchitl Gálvez perdiendo la batalla frente a AMLO. Es interesante el punto de vista de León porque de ninguna manera es un comunicador cercano a la 4T.

Todo lo contrario, tanto León como su padre, Enrique Krauze, han sido cuestionados en las mañaneras. Si estoy de acuerdo con la mayoría de las críticas del presidente López Obrador dirigidas a columnistas e intelectuales, en el caso de los Krauze —como en el caso de Ciro Gómez Leyva— me parece que se ha abusado y que valdría la pena cambiar el discurso.

¿Por qué León Krauze ve a Xóchitl Gálvez perdiendo la batalla contra la 4T? Porque Xóchitl no ha logrado articular un discurso que desmonte el proceso de descalificación presidencial hacia su persona.

¿En qué consiste tal proceso de descalificación? En presentar a Xóchitl como una mujer rica y aliada de los poderes fácticos.

Los y las estrategas de la oposición contaron la biografía de Xóchitl en estos términos: nació en la pobreza, en una comunidad indígena, vendió gelatinas en la calle para financiar sus estudios, se hizo empresaria y ahora quiere ser presidenta.

Fijar en la opinión pública tal percepción era importante para la alianza PRI, PAN, PRD y para el grupo de empresarios —encabezado por Claudio X. González, y en el que participan, según un reportaje de El País, el dueño del periódico Reforma, Alejandro Junco, y uno de los más respetados hombres de negocios del noroeste de México, Agustín Coppel—.

Sin duda fue exitoso el arranque de la campaña propagandística a favor de Xóchitl; mostraron capacidad publicitaria quienes la apoyan —además de los mencionados, Jorge G. Castañeda y Jorge Suárez Vélez—.

Pero la biografía de Xóchitl Gálvez, tal como la narraron sus publicistas, no estaba completa. Además de indígena y pobre que vendía gelatinas para pagar sus estudios de ingeniería y que gracias solo a su esfuerzo triunfó en los negocios, Andrés Manuel añadió un dato irrefutable: sus empresas son tan chingonas —Xóchitl dixit— que han sido contratadas por distintos gobiernos durante el ya largo periodo en que ella ha sido una figura de la política y la administración pública.

Lo anterior quizá no sea ilegal, pero sin duda es inmoral. Las personas que trabajan en el gobierno —poderes ejecutivo, legislativo y judicial— no tienen por qué deshacerse de sus empresas, pero sin duda no deberían obtener contratos con el sector público, ni siquiera después de licitaciones transparentes. Tendrían que decir NO al conflicto de interés.

No discutiré si fue legal lo que hizo AMLO, pero sí tuvo el efecto político buscado: de un día para otro la vendedora de gelatinas quedó incluida en la categoría de la mafia del poder.

La respuesta de Xóchitl, como sugiere León Krauze, ha sido mala. Cito al columnista de El Universal:

“Gálvez está perdiendo esa batalla”.

“De pronto, está a la defensiva. Gracias al embate concertado — que comienza en la mañanera , donde el presidente aprovecha con cinismo el alcance que le regalan los medios— el debate público ha virado hacia los contratos de la empresa de Gálvez, antes que en sus logros como profesionista”.

“Por supuesto, nada de esto es cierto ni mucho menos justo (y, en el caso del penoso papel del presidente, es probablemente ilegal), pero no debe haber ninguna duda: es muy efectivo como estrategia electoral”.

“La apuesta del obradorismo es reducir los activos de percepción pública de Gálvez y enfatizar sus negativos. O fabricarlos, que para el objetivo da igual”.

“La historia ofrece lecciones ominosas para Gálvez y su equipo. La más evidente es la caída de John Kerry como candidato presidencial demócrata en el año 2004, en Estados Unidos”.

como candidato presidencial demócrata en el año 2004, en Estados Unidos”. George Bush “sabía que la biografía de Kerry sería un activo difícil de contrarrestar”, así que optó “por jugar sucio y desmontar la imagen pública de su rival desde la raíz”.

“Antes que responder de inmediato a la descalificación y la injuria, Kerry optó por el silencio. Fue un error definitivo”.

“Xóchitl Gálvez enfrenta un atentado parecido a su biografía e imagen pública”.

“La lección de Kerry no podría ser más clara: o Gálvez responde a tiempo y desmonta el proceso de descalificación en su contra desde el ejecutivo y sus acólitos, o el presidente logrará establecer” la imagen que más perjudica a la aspirante de la alianza PRI, PAN, PRD.

¿Por qué Xóchitl no ha logrado responder adecuadamente a AMLO?

León Krauze no profundiza en ello, pero es claro que la ve “perdiendo la batalla”. En mi opinión, la respuesta de Xóchitl es mala porque no refuta al presidente López Obrador, sino que nada más lo acusa de usar información privilegiada para atacarla.

Que AMLO haya obtenido los datos de los contratos de Xóchitl de las dependencias del gobierno es algo que desde luego puede suponerse, pero quizá no demostrarse. Lo que sí ha quedado claro, y nadie lo ha desmentido, es que son verdaderas las ventas de las empresas de Xóchitl a dependencias del sector público; ella misma lo admite al decir que la 4T también paga sus servicios.

Fallan en algo quienes comparan lo que ha hecho AMLO en el caso Xóchitl con la campaña de videoescándalos y el desafuero que intentó Vicente Fox contra el actual presidente.

No hay comparación posible porque lo ocurrido en el sexenio de Fox incluyó no solo descalificaciones verbales, sino la destitución de Andrés Manuel como jefe de gobierno del Distrito Federal. Las agresiones contra Xóchitl no han pasado de los dimes y diretes, y de ahí no pasarán.

Por cierto, fue eficaz la respuesta de AMLO frente al desafuero y los videoescándalos porque, además de denunciar el abuso, negó todos las acusaciones. Si aliados de Andrés Manuel habían recibido dinero de Carlos Ahumada, el tabasqueño no lo hizo y pudo demostrar que no estaba al tanto de ello. La mayoría de la gente le creyó.

A Xóchitl le está resultando imposible negar lo innegable: sus empresas han trabajado para el gobierno —incluido el actual— al mismo tiempo que ella ha sido una personalidad política influyente, no solo por sus opiniones y debates, sino por haber sido funcionaria en el gabinete de Fox, delegada en Miguel Hidalgo y ahora senadora. Demasiados cargos durante demasiado tiempo en el que sus empresas debieron de haberse abstenido de hacer acuerdos comerciales con el gobierno.

¿Por qué Morena y Sheinbaum ganan las encuestas? En Sonora la respuesta

Lo dijo muy bien hace días el director editorial de El Financiero, Enrique Quintana, en su artículo “¿Por quién ‘votará’ la economía en 2024?”. Respuesta: por Morena. Cito lo fundamental de su texto:

“Diversos críticos del gobierno de AMLO argumentan, con razón, que casi al margen de los resultados de 2023 y 2024, este sexenio será el que tenga el más bajo crecimiento del PIB desde el periodo de Miguel de la Madrid , entre 1982 y 1988″.

“La economía que les preocupa es la que ven en su bolsillo”.

“Y, en ese caso, las cosas no pintan tan mal como los comparativos macroeconómicos dicen”.

“Consideremos el salario medio de cotización al IMSS , pues ha resultado muy obvio que el salario mínimo ha crecido extraordinariamente”.

”. “Otro indicador interesante es el del ingreso laboral real per cápita, calculado por el Coneval. Entre el primer trimestre de 2013 y marzo de este año tuvo un alza de 22 por ciento en términos reales”.

“Sea quien sea el candidato de la oposición, se trate de uno o dos, al momento de retar a Morena y al presidente López Obrador, deberán desarrollar narrativas que no intenten decirle a la gente que la economía es un desastre porque no se lo van a creer”.

Ha habido grandes inversiones durante la 4T . El sector empresarial que rechaza a AMLO se ha pasado el sexenio argumentando que no hay inversión en México, pero la realidad lo ha refutado, para empezar en Nuevo León con el anuncio más que espectacular que hizo el gobernador Samuel García de la megaplanta de autos eléctricos de Tesla.

Parecía imposible que se anunciara otra inversión siquiera de la mitad de lo que Elon Musk se ha comprometido a gastar muy cerca de Monterrey. Pues bien, lo imposible es una realidad: en Sonora el gobernador Alfonso Durazo ha anunciado una inversión mucho mayor a la de Tesla.

Tiene que ver con el Plan Sonora de Energía Sostenible, que parte de un principio básico: la única manera de atraer las empresas e industrias del futuro, aprovechando el nearshoring, es crear condiciones para su establecimiento. Durazo lo ha hecho.

Sonora siempre ha sido un estado con grandes oportunidades el desarrollo, generación de mejores empleos y bien pagados. Sin embargo, los gobiernos anteriores no habían logrado explotar su potencial. La incompetencia y la corrupción lo habían impedido. Hoy, por fortuna, las cosas han cambiado. Los hechos no permiten mentir.

El primer ejemplo de un cambio positivo fue la megaplanta solar de Puerto Peñasco. El enorme desierto de Sonora siempre había estado ahí y los rayos del sol se desaprovechaban; incluso su exposición solar se veía como algo negativo. Hoy se han convertido en el recurso más productivo y necesario para el mundo: la creación de energía limpia.

En segundo lugar, y quizá más importante, está la firma del convenio con Mexico Pacífic, para la construcción de una terminal de gas natural licuado en Puerto Libertad, Sonora, con una inversión histórica de 14 mil millones de dólares, bastante mayor que la de Tesla en Nuevo León.

¿Que con la 4T solo el sureste había crecido? Sonora y Nuevo León lo desmienten con gigantescas inversiones.

En el caso de Sonora, simple y sencillamente se ha aprovechado su ubicación privilegiada para atender a necesidades crecientes en el mercado mundial de energía y reloclaización de inversiones.

La energía solar y el gas van destinadas a las empresas que tienen como objetivo la neutralidad en la generación de carbono en sus procesos, como Ford, que ya está establecida en Sonora desde hace varias décadas, y su conversión a la electromovilidad.

Ahí entra el tema del litio para las baterías. Y eso va de la mano con la industria de los semiconductores en Arizona y la creación de talento humano mediante la adecuación de las ingenierías para generar mano de obra especializa en esas industrias. Finalmente, Sonora se ubica en un punto geoestratégico cercano a EUA y con salida a los mercados asiáticos.

No, no sorprende el buen resultado de Morena en las encuestas. Hoy, en El Financiero, mantiene el liderato indiscutible la mujer más identificada con la 4T y con AMLO, Claudia Sheinbaum, una mes después de que arrancara formalmente la contienda interna en el partido de izquierda.

No publicó careos con la oposición el encuestador de ese diario, Alejandro Moreno, pero un columnista de El Financiero, Pablo Hiriart —con cargo directivo en ese medio de comunicación— proporciona este lunes una idea acerca de tales caeros: Claudia, candidata de Morena, supera a Xóchitl, de la alianza opositora: “Faltan 10 meses y medio para la elección y seguramente en las próximas encuestas la precandidata de Morena aún estará arriba”. Hiriart agrega, para consumo de sus lectores ultraderechistas, “pero es evidente su declive”. ¿Cuál declive? ¿De qué habla? Claudia Sheinbaum está pasando con éxito la primera prueba: vencer a Marcelo Ebrard, quien nomás no ha podido hacer nada que lo vuelva competitivo. Lo que venga después requerirá otra estrategia.

“Claudia Sheinbaum. Presidenta: las razones de un libro”

Recomiendo la entrevista que en La Jornada hicieron a Arturo Cano, extraordinario periodista, autor del libro Claudia Sheinbaum: Presidenta. Excelente trabajo hizo el entrevistador, Luis Hernández, a un cronista de excelencia como Cano, quien admite una “simpatía de origen” con Claudia. Ese origen es la la lucha de la izquierda en México.

A propósito de sus sus orígenes, conocí a Arturo Cano gracias a que Ciro Gómez Leyva —en 1997— lo invitó a participar en el arranque del proyecto Milenio. Yo era el director general y Ciro, responsable del área editorial, pensó en sumar al equipo a quien me presentó como un excepcional narrador.

Arturo Cano rechazó la oferta que le hicimos y se fue a trabajar a La Jornada. Ciro se quedó en Milenio, al mismo tiempo fue fundamental en el desarrollo del ejemplar Canal 40 —el de Javier Moreno Valle—, pasó a Radio Fórmula, donde es líder absoluto, y ha hecho el mejor noticiero de TV en Grupo Imagen.