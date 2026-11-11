El Partido Verde gobierna San Luis Potosí. Es fuerte en esa entidad federativa: ganó las elecciones de 2021 sin ir en alianza o coalición con Morena. Aquel triunfo del entonces candidato y hoy gobernador, Ricardo Gallardo, podría repetirlo su esposa, Ruth González, otra vez sin necesidad de juntar fuerzas con el gran partido de izquierda.

La popularidad es veleidosa . Como llega, se va. Y podría sucederle al Verde de San Luis Potosí y a su casi segura candidata a gobernadora si traicionan, o permiten que en su entidad se traicionen, los principios básicos de ese partido.

Una activista defensora de los animales, Elizabeth Soto, de la fundación Seres Libres, me ha enviado audios para denunciar una atrocidad que nadie combate en San Luis Potosí. Si no se remedia, podría hacer que se olvide lo positivo del gobierno de Gallardo, y eso podría traducirse en un costo electoral, de magnitudes hoy impredecibles, para su compañera.

El Partido Verde Ecologista de México está traicionando una ley que tanto presume . No es cualquier ley. La prohibición de animales silvestres en los circos es la legislación que más llena de orgullo a ese instituto político, dirigido en los hechos por Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, y por el hábil senador Manuel Velasco.

En efecto, la prohibición de animales silvestres en los circos es la gran bandera del Verde, la que saca cada vez que alguien le pregunta qué ha hecho por el medio ambiente. Por eso no deja de ser irónico que un gobernador del Verde, Ricardo Gallardo, en San Luis Potosí, no tenga tiempo para recibir a una activista que simple y sencillamente pide que se cumpla lo que la ley establece.

Tal legislación se aprobó a finales de 2014, a iniciativa del Partido Verde, y entró en vigor en 2015. Desde entonces queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos.

Tristemente, once años después, en Cerritos, San Luis Potosí, el Circo Osorio no se ha enterado de que tal ley existe, y en la entidad supuestamente más Verde de México maltrata brutalmente a animales silvestres sin que nadie lo moleste, y seguramente sin que el gobernador Gallardo ni la senadora González se enteren.

Lo que sigue es el testimonio de la activista Elizabeth Soto, en sus propias palabras. Lo comparto porque las autoridades que debían escucharla, tan Verdes ellas en San Luis, no lo hicieron. Eso significa que los animales del Circo Osorio seguirán pagando con el sufrimiento de su sangre roja.

Sobre el circo: “Leva operando 35 años. En todo este tiempo ha tenido osos, camellos, elefantes, cebras, y todos siguen en exhibición y en espectáculo”.

Sobre los permisos: “Ellos anunciaron en sus redes sociales que tenían los permisos de Mariana Boy y de la Profepa. Si los permisos son verdaderos, qué vergüenza de funcionaria. Si son falsos, la Profepa debe denunciar penalmente a quienes manejan el Circo Osorio”.

Sobre el poni: “Se presentaron en una comunidad de San Luis Potosí que se llama Cerritos. Y el tema explotó porque presentaron al final del espectáculo al poni con las patas destrozadas para que los niños se subieran en él y se tomaran fotos. Estaban cobrando 30 pesos la foto, sin subirse, y 80 subiéndose al poni. El poni es del tamaño de un pitbull, o sea, es lo más miniatura que he visto en la vida. Y tiene siete años”.

Sobre los animales que ya no están: “El día de ayer ya no encontramos al elefante, desapareció. Únicamente pudimos ver a la cebra. Hay aproximadamente cinco ponis, contando a este, dos yeguas —una es la mamá y la bebé— y la cebra. Ahorita tiene escondidos dos elefantes, osos y varias cebras y yeguas”.

Sobre la Profepa: “Profepa llegó al lugar, hizo la inspección, me comunicó que hay un procedimiento abierto desde Zacatecas —en Zacatecas alguien alguien denunció—. Pero no han hecho nada. No se les han retirado los animales, les permitieron continuar el espectáculo, el resguardo, todo. O sea, Profepa nomás fue casi casi a sacar fotos”.

Sobre el gobernador: “El gobernador jamás nos atendió, nada más nos mandó decir que teníamos que ir a la fiscalía y ya”. Ricardo Gallardo, pues, se olvidó de la ley que tanto presume su partido.

Sobre el municipio: “La presidenta municipal de aquí sí mandó a su gente, dos patrullas y la Dirección de Ecología, porque en la Ley de Bienestar Animal del Estado de San Luis Potosí se establece que los municipios son los responsables de prohibir que los espectáculos circenses tengan animales vivos dentro de sus funciones. Yo eso les comenté a los del municipio y me dijeron que lo iban a revisar. Pero nada más se hicieron mensos”.

Hasta aquí su relato . El ayuntamiento de Cerritos lo preside Ruth Liliana Castillo Montelongo, quien llegó al cargo con la alianza Verde-Morena-PT; el gobierno del estado, como se dijo, lo encabeza Ricardo Gallardo, del Partido Verde.

Una precisión . La prohibición federal cubre a los animales silvestres: elefantes, osos, cebras, camellos. No cubre a los ponis ni a las yeguas, que son fauna doméstica. Para ellos está la ley potosina de protección animal, que castiga el maltrato y que, según la activista, obliga a los municipios a impedir animales vivos en los circos.

Lo cierto es que un poni lastimado cargando niños por ochenta pesos no necesita de tantas leyes para que la autoridad lo proteja urgentemente. Hace falta, nada más, un mínimo de humanismo.

Además del gobernador y de la senadora del Verde, algo tendrá que decir Mariana Boy, la procuradora federal de Protección al Ambiente, cuyo origen político está precisamente en el Partido Verde.

La procuradora debe aclarar si alguien está usando su nombre sin permiso. Un circo que exhibe animales prohibidos invocando a la titular de la Profepa será un problema serio de la Profepa si no lo aclara.

No deja de ser irónico que la ley la haya impulsado el Partido Verde y que hoy le valga tres pistaches caramelizados a un gobernador del Verde. Ojalá su esposa, Ruth González, futura candidata, recibiera a la activista de Seres Libres para intentar frenar el maltrato animal, aunque lo hiciera solo por interés político: para que este asunto, que hoy puede parecer menor, no sea la bola de nieve que genere la avalancha de desprecio social que termine por derrumbar el edificio político que el Verde ha construido en San Luis Potosí y, en una de esas, le haga perder las elecciones de 2027.

Nada hay más veleidoso que la política. ¿Entenderán el gobernador Verde y su posible sucesora Verde que los elefantes no caben en un Volkswagen? Digo, si nadie los encuentra es porque nadie los está buscando, o porque los maltratadores de animales acabaron con sus vidas en el Verde, verdísimo San Luis, hoy teñido de rojo sangre por el sufrimiento de animales silvestres.