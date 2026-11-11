Marcelo Ebrard no ha hecho un mal trabajo en la relación comercial con Estados Unidos. Al contrario: lo ha hecho con razonable eficacia. ¿Por qué, de pronto, por un pésimo cálculo político, cae en la deslealtad a la 4T y, de plano, se expone a convertir su buen desempeño en un verdadero fracaso?

El fuerte de Ebrard no es la economía; lo que verdaderamente domina es la política. En décadas de trayectoria, ha ocupado casi todos los cargos relevantes de este país; el casi es la presidencia. Es —junto con Alfonso Durazo— el hombre con más oficio político dentro de la Cuarta Transformación. Y ese oficio se rige por reglas básicas, pero indiscutibles: lealtad, disciplina y entrega absoluta al proyecto colectivo .

Por eso resulta sencillamente incomprensible lo que acaba de suceder.

La Secretaría de Economía nombró como titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) a Elsa Ayala Gómez, quien en la campaña de 2024 participó en el equipo de Xóchitl Gálvez.

No fue una simpatizante discreta. Formó parte de la mesa de desregulación del equipo opositor, coordinada por Enrique de la Madrid e Ildefonso Guajardo, y participó en debates para confrontar el proyecto de la Cuarta Transformación y defender el modelo comercial del prianismo.

Que nadie diga que se trata de una funcionaria neutral de carrera: no lo es. Es cierto que conoce la UPCI: fue su subdirectora de Procedimientos entre 2000 y 2005, es decir, en el sexenio de Vicente Fox, el presidente panista que en 2006 le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador.

Después, Elsa Ayala ocupó cargos en la Secretaría de Economía con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. No hablamos de una técnica sin color político, sino de una funcionaria formada en los gobiernos del PRIAN que, cuando en 2024 tuvo que escoger bando, escogió el que tanto combatió y sigue combatiendo a la mala a la 4T.

Y el momento no podría ser peor. Vivimos un contexto sumamente polarizado, con una oposición desbordada y una comentocracia que no solo cuestiona, sino que miente, insulta y calumnia todos los días a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En unos meses arranca el proceso electoral intermedio que definirá el rumbo de la nación. Entregar, en estas circunstancias, una oficina tan estratégica a una figura de la oposición me parece un error de extrema gravedad.

La UPCI: una oficina estratégica

Para dimensionar el error hay que entender qué es la UPCI. No es una oficina de trámite. Es, en los hechos, la defensoría pública de los productores mexicanos frente a la competencia desleal: cuando otros países saturan nuestro mercado con mercancías a precios artificialmente bajos —por dumping o por subsidios—, es la UPCI la que conduce las investigaciones técnicas que pueden dar lugar a cuotas compensatorias para salvar empresas y empleos.

Por eso este nombramiento pega en el corazón de uno de los compromisos de la presidenta Sheinbaum: simplificar los procesos antidumping para proteger a la industria nacional.

Pero su papel es todavía más delicado hacia afuera: es una pieza importante en la defensa de nuestros exportadores cuando otros países los acusan de prácticas desleales.

La fresa mexicana y las presiones de Washington

El ejemplo más urgente es la fresa. A finales de 2025, productores de Florida —que durante décadas han exigido protección porque no pueden competir en libre mercado con los agricultores mexicanos— pidieron a Washington castigar la fresa mexicana de invierno. En agosto, el Departamento de Comercio de la administración Trump fijó cuotas preliminares de entre 3.37% y 5.28%, y la resolución definitiva se espera para enero.

Lo que de verdad está en juego no es solo el porcentaje, sino la noción de estacionalidad, que permitiría tratar la fresa de invierno como un mercado aparte. México la ha rechazado con firmeza, y la presidenta Sheinbaum la ha calificado con toda nitidez como una línea roja.

Washington decidió usar la vía antidumping para acorralar a México. Y la UPCI es precisamente una de las instituciones que cuentan con profesionales y experiencia técnica para contribuir a la defensa comercial de nuestros productores de fresa y de todo el sector agroalimentario. ¿Con qué lógica se le entrega el mando de esa trinchera a quien hace dos años militaba en el bando contrario?

¿Perdió Marcelo el oficio político o busca, de plano, que le enmienden la plana para rebelarse y crecer lejos de Morena?

Perdón por el sospechosismo (Santiago Creel dixit), pero alguien que toda su vida ha calculado políticamente todo lo que hace no pudo haber cometido un error tan infantil.

O Ebrard perdió el toque como político profesional, o de plano considera que le conviene girar hacia el PRIAN desde uno de los cargos más relevantes del gobierno de izquierda.

¿Es así como piensa rebasar a Omar García Harfuch en las encuestas? Increíble que un policía profesional que jamás ha sido político actúe con más habilidad política, ya que mantiene siempre su actuación dentro de la regla básica del oficio: lealtad, disciplina y entrega absoluta al proyecto.

El hecho es que dejar tal herramienta de soberanía comercial en manos de una figura formada y fogueada en el equipo económico de la oposición, en la coyuntura más delicada de la relación con Estados Unidos, no puede ser una simple pifia. Un contrasentido de ese tamaño de un profesional de la política tan experimentado, de plano raya en la deslealtad.

No quiero pensar que Marcelo Ebrard es un traidor. Pero él conoce las reglas del juego mejor que nadie y sabe perfectamente lo que significan estos movimientos en la alta política. Sabe también que en los cargos estratégicos la capacidad técnica no basta: hace falta también confianza y lealtad.

La UPCI depende de la Subsecretaría de Comercio Exterior, a cargo de Luis Rosendo Gutiérrez, y, en última instancia, de Ebrard.

¿Por qué una panista para encabezar tal dependencia? De Gutiérrez puedo entenderlo como una metida de pata política, ya que no es profesional del oficio, pero ¿Marcelo cometiendo errores tan elementales? Imposible. Alguna jugada pretende con eso. Le saldrá mal.

La pregunta exige respuesta: ¿qué pretende Marcelo al entregarle a la oposición las armas de la defensa comercial de México?

¿Qué sigue, que Alazraki sea el headhunter de Ebrard?

Si busca gente de oposición venida a menos para la Secretaría de Economía, que le pida asesoría a Carlos Alazraki, quien en su equipo de comentócratas tiene a las siguientes personas politiqueras en la banca —tomo los nombres de un video en el que piden dinero para financiar los videos de don Carlos—:

Margarita Zavala : diputada federal por el PAN en varias legislaturas. En 2018 fue candidata presidencial independiente, pero se retiró antes de la elección porque no levantaba en las encuestas.

: diputada federal por el PAN en varias legislaturas. En fue candidata presidencial independiente, pero se retiró antes de la elección porque no levantaba en las encuestas. Javier Lozano Alarcón : panista, secretario del Trabajo con Calderón y senador del PAN. Antes fue priista con Zedillo . Su especialidad es el insulto.

: panista, secretario del Trabajo con y senador del PAN. Antes fue priista con . Su especialidad es el insulto. Rubén Aguilar Valenzuela : vocero de Vicente Fox .

: vocero de . Jorge Triana : diputado federal del PAN en varias legislaturas.

: diputado federal del PAN en varias legislaturas. Federico Döring : legislador del PAN en varios periodos.

: legislador del PAN en varios periodos. Joanna Felipe Torres : panista.

: panista. Francisco Labastida Ochoa : primer priista derrotado en una elección presidencial.

: primer priista derrotado en una elección presidencial. José Ángel Gurría : secretario de Hacienda con Zedillo .

: secretario de Hacienda con . Alejandro Alito Moreno Cárdenas : enterrador del PRI.

: enterrador del PRI. Rubén Moreira Valdez : desprestigiado exgobernador de Coahuila.

: desprestigiado exgobernador de Coahuila. Carolina Viggiano : diputada federal priista en cuatro ocasiones.

: diputada federal priista en cuatro ocasiones. Ulises Ruiz : exgobernador priista de Oaxaca.

: exgobernador priista de Oaxaca. Beatriz Pagés : priista, directora de la revista Siempre!

: priista, directora de la revista Rosario Robles : experredista. Colaboró con Enrique Peña Nieto .

: experredista. Colaboró con . Mario Di Costanzo : fue diputado federal por el PT. Presidió la Condusef con Peña Nieto . En 2024 fue asesor del grupo parlamentario del PRI.

: fue diputado federal por el PT. Presidió la Condusef con . En fue asesor del grupo parlamentario del PRI. Jesús Ortega : expresidente del PRD, líder de la corriente de “Los Chuchos”.

: expresidente del PRD, líder de la corriente de “Los Chuchos”. Emilio Álvarez Icaza: grillo.

Posdata 1: Si la jugada no le sale, en una de esas Ebrard podría en vez de usar como headhunter a Alazraki pedirle chamba como integrante de tan selecto grupo de colaboradores editoriales.