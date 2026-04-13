En la política, como en la vida misma, sólo existe lo que se demuestra. Esta premisa, que para muchos y muchas podría sonar fría o pragmática, se ha convertido hoy en el único termómetro válido para medir la salud de nuestras democracias. En un mundo saturado de discursos vacíos y filtros de campaña, la ciudadanía ha aprendido, a fuerza de decepciones, que las intenciones no gobiernan y que las palabras no construyen realidades.

A nivel mundial, asistimos a una erosión sistemática de la credibilidad política. El origen de este fenómeno es claro: el abismo que separa las promesas de campaña de las acciones de gobierno. Elegimos a nuestros y nuestras representantes basándonos en contratos morales y programas de trabajo que, con demasiada frecuencia, se archivan en el olvido apenas se alcanza el poder. Cuando un compromiso electoral se rompe, no solo falla un político, una política; se debilita la confianza en el sistema mismo.

La política no puede seguir siendo el arte de lo posible basado en lo que se promete, sino el arte de lo real basado en lo que se cumple. Si un avance económico no se refleja en el bolsillo de las familias, no existe. Si una ley de seguridad no se traduce en calles tranquilas, no existe. Si un compromiso social no transforma la vida de los y las más vulnerables, simplemente es ruido.

Ya no hay margen para los “potenciales” o las excusas de gestión. La legitimidad de una o un gobernante debe renovarse cada día con hechos tangibles y datos verificables. La política debe volver a ser una herramienta de transformación demostrable, donde el cumplimiento de la palabra empeñada sea la única métrica del éxito.

Recuperar el valor de la verdad en la vida pública es una tarea que nos corresponde a todos y a todas. Es momento de recuperar la confianza con resultados y de vigilar que cada compromiso asumido frente a la urna se convierta en una obra, en una solución o en un derecho garantizado. Solo bajo esta exigencia de transparencia y eficacia lograremos rescatar nuestras instituciones.

Es hora de pasar de la retórica a la evidencia para que, juntos y juntas impulsemos el cambio que nuestra sociedad merece.

Jennifer Islas

Política y conferencista