“Te lo agradezco mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no” ALEJANDRO SANZ

“Las personas son máscaras, las acciones son juegos de enmascarados, los deseos contribuyen al desarrollo normal de la farsa, los hombres denominan toda esta multiplicidad de seres y fenómenos, ¡Consumen el tesoro de sus días disfrazándose de muertos!” GONZALO ROJAS

¿Cómo estará la farsa, para que el INE aún no haya dicho nada sobre el que los posibles votantes lleven un acordeón para sufragar? ¿Cómo estará la transa, para que al menos cuatro partidos políticos estén repartiendo esos acordeones para favorecer a los candidatos afines a sus intereses? ¿De qué tamaño es el enredo que el mismo Instituto Electoral considera que se requieren de menos 25 minutos para votar y llenar todas las papeletas?

Y luego, encima, en una pantomima extrema, la presidenta Claudia Sheinbaum le pide al mencionado órgano electoral y al TEPJF que intervengan en el tema de los acordeones... “La derecha también lo hace”, dice. Mal de muchos, consuelo de… ¿Qué no? Quizá olvida que la mascarada es tal que, aunque todos posan con la careta de la 4t, son pocos los que realmente le apuestan a ella con convicción. De lo que se trata, en cambio, es poner a los candidatos que favorezcan sus intereses en lo particular. Sí, los corruptos intereses de sus compañeros morenistas…

¿Ir a votar? Se lo agradezco, pero no.

En el colmo de la bufonada, el Congreso pidió al INE cancelar 26 candidaturas al Poder Judicial por no cumplir con los requisitos que marca la Constitución. Simulan no saber cómo llegaron a las boletas, mismo cuando no eran elegibles. El Congreso aseguró haber checado los CVs y antecedentes de todos los candidatos. Por supuesto… Y eso que no menciono las candidaturas que no han impugnado y de las que nadie ha dicho nada y que son igual o peor de nefastas...

Aquellos que se decían diferentes podrían dar cátedra de impostura. Digo, ¿que no están repartiendo acordeones y organizando operativos para acarrear votantes y llevarlos a las urnas? Se sabe, seguro les ofrecen de desayunar...

Los naranjas de Nuevo León se cuecen aparte; usan técnicas del PRIsáurico al pedir que cada elector lleve al menos a otras 10 personas a votar.

El costo exorbitante de toda esta chapuza es un elemento más, pero no menor. Las elecciones nos costarán (bueno, a los que sí pagamos impuestos; las clientelas de la 4t no le pagan a fisco) más de 13 mil millones de pesos; un costo mayor al de las elecciones federales del año pasado (estas costaron 8,200 millones de pesos).

La simulación es tal que el INE informó que actuará si solo si hay denuncia. ¡Caray!, ¡cómo son!, antes los delitos electorales se perseguían de oficio...

Mientras todo esto sucede, Samuel García va con todo en el embuste. Siempre y cuando eso no interfiera en cómo “instagramea” al nuevo-Nuevo León, porque lo que se dice gobernar al regio estado… eso no.

Menuda patraña todo esto. Da ganas de volver el estómago. Se supone que la reforma al Poder Judicial es para terminar con la corrupción en esa rama de Estado, pero todo el proceso para hacerlo es en realidad una continua cadena de... ¡corruptelas!

Esto sería comedia si no fuese algo tan serio. El hacer listas, el repartir acordeones, el compartir “sugerencias” es una ofensa a los mismos votantes; es decirles que no tienen la capacidad para acordarse, de saber, o que los interesados (políticos, empresarios, periodistas) confían tan poco en sus electores, en sus conocidos, en sus socios, en sus clientes, que por ello les tienen que dar indicaciones. La tragicomedia continúa cuando se sabe que los acordeones son un desprecio hacia la Constitución, la cual recalca que el voto debe ser LIBRE y secreto.

Así, a una semana y un día para el último escalón de la trampa, para hacer perder el tiempo de los que vayan a ir a votar, para hacerles creer que con ello se oponen al sistema o lo apoyan, la máxima “mapachería”, nivel doctorado, se ha desarrollado a partir de los partidos políticos de la nación. Absoluto delito electoral. ¿Ya ven como la reforma consistía en capturar al Poder Judicial? Más claro ni el agua.