Lo comenté antes del juicio, de solo ver la cara de su esposa y familia, sabía que no tardaría en tener presión para integrarse al programa para testificar.

Este gobierno americano tiene más interés en conocer hasta donde llegó la corrupción en tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que encarcelar a García Luna.

No pienso solamente en los expresidentes

En caso de dimitir el ex secretario de seguridad pública federal de México, hay muchos que saldrán en sus dichos, en este caso hablo de políticos, expolíticos, medios de comunicación, periodistas, empresarios, entre muchos más.

Estados Unidos nunca tuvo tanto interés en este ex jefe policíaco federal, buscan conocer hasta donde llegó la corrupción en su tiempo.

Desde el comienzo de su detención mantuve mis comentarios, sabía que los investigadores de Estados Unidos tenían interés en sacar a la luz la cloaca que sucedió en México en los dos sexenios y seguramente tienen avanzadas algunas investigaciones de inteligencia, este país no anda con juegos políticos u ofensas en las redes sociales como hacen muchos ex políticos aquí en nuestra nación y como comentó el presidente López Obrador nada podía hacer el ex secretario de seguridad, si quiere salir de la cárcel, tendría que acogerse al sistema que manejan los americanos y testificar contra aquellos que destruyeron con su guerra nuestro bello Estado Mexicano.

El juez Cogan tendrá que dar a conocer la sentencia el próximo 27 de junio.

Por los delitos que le imputan pueden darle hasta 15 años de prisión o cadena perpetua.

Pienso que esto motivo al ex secretario de seguridad pública federal en los sexenios del 2000 al 2012.

Con los dichos de su abogado mantiene abierta las posibilidades de colaborar con el gobierno estadounidense.

Así lo comento César de Castro, quien lo defendió y le realizaron una entrevista en CNN, comento que García Luna no puede creer lo de la decisión del jurado.

Este mencionó que se arrepiente de no haber cooperado con EEUU; indicio que aún existe la posibilidad podría ser una vez reciba la sentencia.

Si hoy comenta que debió acogerse al programa de testigos, lo veo como un mensaje a quienes lo abandonaron todo este tiempo y la justicia de Estados Unidos, llega a donde sea necesario, a España, México, Indonesia, Asia, Europa.

Ahora si decide hacerlo y mientras diga la verdad y no juegue con la Fiscalía , seguramente en poco tiempo podría estar con su familia.

No tengo duda que unos entraran y otros saldrán, así son las leyes de este país vecino.

