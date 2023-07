“Nothing would be what it is because everything would be what it isn’t. And contrariwise, what it is, it wouldn’t be, and what it wouldn’t be, it would. You see?”

(Nada sería lo que es porque todo sería lo que no es. Y al contrario, lo que es, no sería, y lo que no sería, sería. ¿Ves?)

LEWIS CARROLL, ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS