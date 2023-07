El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que la Sedena y Semar no hayan ayudado en la investigación del caso Ayotzinapa.

Así lo explicó AMLO desde su conferencia mañanera de hoy jueves 27 de julio, ante el posicionamiento del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa del pasado 25 de julio.

El GIEI señaló a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar) de no dar acceso a los expedientes e información necesaria para esclarecer el caso Ayotzinapa.

Creen que ambas dependencia federales o tenían nexos con el crimen organizado o tenían una mala imagen de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que representaba una amenaza contrainsurgente para la administración de ese tiempo, encabezada por Enrique Peña Nieto.

Al respecto del caso Ayotzinapa, AMLO mencionó que se ha avanzado, además señaló que hasta ahora hay 115 detenidos que no sólo son funcionarios menores, sino ex servidores públicos de alto nivel como Jesús Murillo Karam, generales del ejército, entre otros.

Hay como 115 detenidos y no sólo funcionarios menores o personas de pocas influencias. ¡No!, está detenido el anterior procurador de justicia, están detenidos dos generales. Eso debe de saberse porque no se informa, y otros importantes funcionarios públicos”

Ante ello, AMLO aseguró que no hay impunidad en su gobierno acerca de este caso Ayotzinapa.

Del señalamiento del GEIE sobre la Sedena y Semar, AMLO rechazó que ambas instituciones federales no hayan ayudado en las investigaciones del caso Ayotzinapa, que este 2023 cumple 9 años de haber ocurrido.

Resaltó que sino fuera por el apoyo de la misma Sedena y Semar en este caso no se presentarían avances, adicionalmente de que en su gestión se tomó la decisión de no permitir la impunidad.

“No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando... respeto su punto de vista pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de Marina y Defensa y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad”

AMLO