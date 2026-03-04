Hay momentos en la vida donde el tiempo se detiene y el mundo se reduce a cuatro paredes de un hospital. En esos pasillos, la incertidumbre se vuelve el aire que respiramos. Es ahí donde comprendemos, de la manera más cruda, que la vida es lo más preciado que poseemos y que, sin salud , cualquier sueño o patrimonio carece de cimiento.

Sin embargo, en nuestra realidad actual, parece que el derecho a seguir viviendo tiene un precio que no todos pueden pagar. La salud es, por definición universal, un derecho humano fundamental, no una mercancía sujeta a la capacidad del bolsillo. Pero hoy, muchísimas familias se enfrentan a la tragedia de vender su patrimonio, de entregar los ahorros de una vida o de encadenarse a deudas impagables con tal de proteger la vida de las personas que más amamos. ¿Por qué el acceso a la vida tiene que costar la tranquilidad del futuro?

La clave para cambiar esta historia reside en una palabra que solemos ignorar hasta que es tarde: prevención. Garantizar que cada persona, sin importar su código postal o sus ingresos, tenga acceso a consultas periódicas es la verdadera medicina social.

Detectar una enfermedad a tiempo no sólo salva vidas, sino que evita el colapso emocional y financiero de un hogar. No debería ser un golpe de suerte descubrir un padecimiento en etapa temprana, debería ser el resultado de un sistema que sale a buscar al ciudadano antes de que el síntoma aparezca.

Pero para que esto funcione, la agilidad institucional es urgente. El cáncer, el fallo cardíaco o la insuficiencia renal no entienden de burocracia ni de sellos en una hoja. Un trámite lento en la salud pública es, en muchas ocasiones, una sentencia. Necesitamos procesos que prioricen la urgencia de la existencia sobre la frialdad del papeleo.

Finalmente, hay un componente que no requiere presupuesto, sino humanidad, la empatía. Desde la persona que recibe al paciente en la puerta hasta la o el médico que da el diagnóstico, el trato digno es parte de la curación. Quien llega a una institución de salud ya carga con el miedo; no debería cargar también con la indiferencia. Fortalecer el corazón del personal médico y administrativo es tan vital como abastecer una farmacia.

Juntas y juntos impulsemos el derecho a la salud, es una tarea colectiva. Alcemos la voz para que se garantice un sistema donde sanar no signifique quedar en la ruina, y donde la prevención y detección oportuna sea el puente que todas y todos podamos cruzar. Porque al final del día, lo único que realmente importa es que nadie tenga que elegir entre su vida y su sustento.

Con mucho cariño para todas las personas que están pasando por algún momento complicado de salud. No están solas, ni solos siempre hay corazones solidarios que dan esperanza.

X: @JennIslas