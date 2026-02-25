A veces parece que el calendario se nos llena de colores y causas, y entre tanto recordatorio, corremos el riesgo de que el Día Naranja se pierda. Pero que si cada 25 de mes nos ponemos algo naranja, que no es por moda, sino por una urgencia que no descansa, esta causa que es de todas, se visibiliza.

El origen: una historia de valentía

Todo esto nace de una herida histórica. El 25 de noviembre de 1960, tres hermanas en República Dominicana, las hermanas Miraba, fueron asesinadas por alzar la voz contra una dictadura. Eran mujeres, eran activistas y su muerte se convirtió en el grito de “basta” de toda una región. Por eso el 25 es sagrado para el movimiento feminista y la ONU Mujeres decidió que un sólo día al año no bastaba para una lucha que se vive todos los días.

¿Por qué el color naranja?

La elección del naranja no es gratuita. Se eligió porque es un color que vibra, que llama la atención y que representa un futuro brillante, libre de violencia. Es un contraste directo con la oscuridad del miedo y el silencio que muchas veces rodea a las agresiones contra mujeres y niñas.

Más allá del color: la importancia de hacerlo cada mes

¿Para qué sirve recordarlo cada 30 días? Muy simple: porque la violencia no tiene horario ni calendario.

Para romper el silencio: Al ver a alguien más con un lazo o una prenda naranja, el mensaje es claro: “aquí se habla del tema, aquí no se tolera el abuso”. Para no bajar la guardia: La violencia no es sólo un golpe; es el comentario machista, el acoso en el transporte o la brecha salarial. El 25 nos obliga a revisar nuestros propios comportamientos. Para exigir: Es el recordatorio mensual para que las autoridades no archiven las carpetas y se sigan creando políticas públicas reales.

Ponerse el naranja cada 25 es, en el fondo, un pacto. Es decir que creemos en un mundo donde ser mujer no sea un factor de riesgo. Así que, la próxima vez que veas el calendario, recuerda que ese toque de color es un compromiso con la vida, la libertad y la seguridad de todas. No es sólo un día, es una postura ante la vida: #NiUnaMás.

Juntas y juntos impulsemos cada Día Naranja.

Jennifer Islas

X: @jennislas