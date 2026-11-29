La historia de Gisèle Pelicot, víctima de uno de los casos de violencia sexual más estremecedores de los últimos años, dejó al descubierto no solo la brutalidad de los agresores, sino también la dimensión de una cultura que durante muchísimo tiempo ha permitido que la violencia contra las mujeres permanezca oculta, minimizada o normalizada.

En el otoño de 2024, en un tribunal del sur de Francia, una mujer septuagenaria decidió dar la cara, alzar la voz y exigió que el juicio contra su exesposo y medio centenar de hombres fuera público. Ocultarse bajo el anonimato no era opción. Una mujer que ha sido víctima de violencia debe enfrentar directamente a sus violentadores. “La vergüenza debe cambiar de bando”, dijo, y esta frase retumbó a nivel internacional.

Durante casi una década, en la aparente tranquilidad de su hogar en Mazan, Dominique Pelicot, su esposo, la drogó y sometió a abusos, permitiendo que decenas de desconocidos reclutados por internet la violaran mientras estaba inconsciente.

Por muchos años ella se calló. Pero con el tiempo entendió que el silencio es el peor enemigo de las víctimas y beneficia a los agresores, quienes conservan su prestigio ante la sociedad. A ellos se les ve como hombres comunes: son vecinos, amigos, padres, empresarios, empleados. Para Pelicot era necesario, incluso urgente, desmantelar uno de los mecanismos más antiguos del patriarcado: la culpa impuesta a la víctima. Su presencia serena, entrando y saliendo del tribunal con la frente en alto, transformó un proceso penal e impactó a todo el mundo, mostrando el mensaje correcto: la deshonra pertenece exclusivamente a quien comete la violencia, nunca a quien la sobrevive.

Dos años después de aquel juicio, David Pelicot, hijo de Gisèle y Dominique Pelicot, decidió convertir su experiencia familiar en una causa pública: involucrarse en la lucha contra la violencia sexual y llevar su mensaje hasta la ONU.

No puedo imaginar lo que un hijo debió sufrir al enterarse del calvario que vivió su mamá. Su lucha tiene un impacto social importantísimo. David no es una víctima directa, pero creo que lo vivido duele igual o peor: es un hijo que tuvo que enfrentar la atrocidad de descubrir que su propio padre era responsable de los crímenes cometidos contra su madre.

No ha guardado silencio, al contrario, se manifiesta contra el silencio de los hombres frente a la violencia ejercida contra las mujeres. El activista asegura que los hombres tienen que cuestionar los privilegios, las conductas y los patrones culturales que alimentan la violencia sexual

Hace unos días, en el marco del Día Internacional de la Eliminación la Violencia contra la Mujer, dijo que la violencia sexual es un problema social que exige la participación activa de los hombres, particularmente de aquellos que, aun sin ejercer violencia directamente, guardan silencio ante las conductas machistas, justifican a los agresores o consideran que intervenir no es su responsabilidad.

David recordó que durante los cuatro meses que duraron las audiencias judiciales, Gisèle enfrentó públicamente a sus agresores y se convirtió en un símbolo internacional de dignidad y resistencia, porque su caso también derribó una de las ideas más arraigadas sobre la violencia sexual: que el peligro necesariamente viene de un desconocido. En esta historia, el agresor era el esposo, el hombre con quien Gisèle había compartido su vida. La violencia ocurrió dentro del espacio que debía ser su lugar seguro.

El caso de Gisèle y la lucha de su hijo tienen impacto a nivel internacional y en México, donde la violencia sexual, el abuso, el acoso y las agresiones contra las mujeres siguen siendo una realidad cotidiana, este mensaje tiene especial relevancia.

Hoy sabemos de las denuncias de mujeres víctimas de abuso y su ejemplo de valentía debe inspirar a cada mujer que se ha mantenido en silencio. La indignación debe extenderse a las miles de historias que no llegan a los tribunales, a las mujeres que no encuentran justicia y a quienes viven con miedo de denunciar. Porque mientras los agresores encuentren silencio, indiferencia y protección social, las mujeres seguirán enfrentando solas todo tipo de violencia.