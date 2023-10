Chiapas es considerado uno de los estados más pobres del país, a pesar de sus riquezas naturales y de ser un proveedor de energía eléctrica, un gran porcentaje de la población vive en pobreza, tal parece que en esta administración les vale eso, así como no les ha importado la inseguridad y los conflictos sociales que se viven en varios municipios del estado, algunos de ellos son Altamirano, Oxchuc y Frontera Comalapa.

En la administración de Rutilio Escandón Cadenas, es más importante su partido que velar por el bienestar de las y los chiapanecos, y es que a pocos meses que comiencen las campañas electorales, varios funcionarios del gobierno estatal han comenzado una intensa campaña para promover su imagen, pues buscan ser quién coordine la Defensa de la Cuarta Transformación en esta entidad.

En particular, hablaremos de la Secretaría de Salud a cargo del Dr. José Manuel Cruz Castellanos, mejor conocido como Dr. Pepe Cruz, quién a costa de los recursos destinados a la dependencia a su cargo, continúa promoviendo su imagen sin ningún problema, los perifoneos, botargas, publicidad impresa, publicidad digital y muchas cosas más está haciendo el funcionario estatal.

El doctor sigue con su propaganda política sin que las autoridades electorales intervengan, pues desde la cúpula del partido les dieron luz verde para comenzar una campaña anticipada, por lo tanto en el estado que gobierna Morena, no pueden ir en contra de la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al gobernador de Chiapas no le importa, no ha hecho nada para detenerlo, Rutilio Escandón se hace de oídos sordos, su gobierno ha sido pésimo, no le interesa la seguridad, menos dar solución a los conflictos que por meses han estado desarrollándose en los municipios de Altamirano, Oxchuc y últimamente de los municipios fronterizos con Guatemala.

Así las cosas en Chiapas, donde es más importante hacer campaña, que dar solución a los problemas del estado, es más importante promover la imagen del titular, que invertir en medicamentos o mejoras de los hospitales.

¿Por qué Pepe Cruz?

¡Claro¡, no es el único funcionario que está haciendo propaganda con recursos públicos, existen otros funcionarios federales, estatales y municipales que están haciendo lo mismo. Pero el Dr. Pepe Cruz ha sido de una manera descarada, sin la más mínima discreción, en el municipio que vaya, es seguro escuchar publicidad del aspirante, ya sea en redes sociales, televisión, radio, espectaculares y sin faltar el perifoneo, dónde según está llevando las caravanas de salud.

Es obvio que hay una propaganda política, el nombre del doctor es lo primero que se escucha en cada uno de los spot, aún sabiendo de las carencias que tiene el sector salud en el estado, poco le ha importado, pues él está enfocado en coordinar la Defensa de la 4T en Chiapas.