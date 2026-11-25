Las redes sociales deberían ser una herramienta a favor de las mujeres de todas las edades, no un espacio donde la violencia también forme parte. Al conmemorarse este 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resulta urgente mirar hacia nuestras pantallas y reconocer que el entorno digital se ha convertido en una extensión de las agresiones que ocurren en las calles, en el transporte, en las escuelas, en el trabajo, en los hogares.

Durante décadas, la lucha por erradicar la violencia de género se concentró en el espacio físico. Hoy, esa batalla tiene un frente igual de complejo en el mundo virtual. Desde el ciberacoso hacia niñas y adolescentes, hasta la difusión no consentida de contenido íntimo, los discursos de odio y las estafas o amenazas dirigidas a mujeres mayores, la violencia digital no distingue generaciones. Lo que ocurre detrás de una pantalla no es “menos real”, deja secuelas psicológicas profundas, destruye proyectos de vida, silencia voces en el debate público y, en demasiadas ocasiones, escala hacia agresiones físicas.

El anonimato y la falta de regulación efectiva han permitido que los agresores encuentren en las plataformas digitales un terreno fértil para la impunidad. A esto se suma una cultura que todavía tiende a revictimizar, cuestionando qué compartieron, cómo vistieron o qué opinaron las mujeres antes de señalar a quien comete la agresión. Aunque en países como México existen avances legales importantes, como la Ley Olimpia, el cambio cultural y la responsabilidad de las empresas tecnológicas avanzan a un ritmo mucho más lento que la violencia misma.

Construir espacios digitales seguros exige corresponsabilidad. Requiere que las plataformas asuman su papel y moderen con eficacia los discursos violentos, que las autoridades garanticen acceso real a la justicia digital sin burocratismos, y que, como sociedad, dejemos de normalizar el acoso disfrazado de “humor” o “libertad de expresión”.

La tecnología tiene el potencial extraordinario de conectar, educar y empoderar a millones de mujeres. Este 25N, juntas y juntos impulsemos el compromiso de recuperar el internet como un espacio de libertad, sororidad y crecimiento, donde ninguna mujer, sin importar su edad, tenga que apagar su voz o esconderse para estar a salvo. ¡Ni una más!

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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