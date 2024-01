Finalmente, en su cierre de precampaña la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez dio un discurso que realmente la coloca en la carrera por la presidencia de la república.

Xóchitl ha emplazado a la clase política y a la oligarquía a tocar los temas que realmente mueven a los mexicanos, a hablar de resultados y no de fantasías o de opositores, a sumar y no a dividir, sin pelos en la lengua está barriendo parejo, lo mismo contra los errores de “casa” como desenmascarando lo que la farsa de la izquierda es en realidad.

Lo hizo ante un auditorio abarrotado por propios y extraños, priistas, panistas, perredistas y simpatizantes de la llamada “marea rosa” y hasta gente del oficialismo que aplaudían o bien, seguían el importante acto en redes sociales.

Hace tiempo que no se escuchaba un discurso tan contundente de campaña, quizá lo podríamos equiparar con el que ofreció Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución.

En él, Colosio definió su posición ante el partido que representaba, pero también ante el tono de gris en que México se encontraba, hablando no sólo desde lo político, sino también desde lo humano. Fue un discurso que marcó una pauta de contraste con el priismo de entonces y las acciones autoritarias y poco democráticas en las que incurría. Sus palabras claras y directas pasaron a la historia y bien se puede aplicar hoy: “Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla.” En otras palabras, la ley es la ley, y se debe aplicar a todos.

En esos momentos el discurso de Colosio fue demoledor, entendió que para acceder a la democracia el cambio era inaplazable y así lo dijo, con una oratoria excelente, dejando en claro un mensaje que la mayoría de los políticos, hasta el día de hoy, prefieren ignorar.

“Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder, concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos”.

“¡México no quiere aventuras políticas! ¡México no quiere saltos al vacío! ¡México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces! ¡México quiere democracia, pero rechaza su perversión: la demagogia!”

Luis Donaldo Colosio