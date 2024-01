Javier Corral Jurado, ex gobernador del estado de Chihuahua, rompió el silencio debido a que reveló los motivos por los cuales decidió brindarle su apoyo a Claudia Sheinbaum.

Fue en el programa de Tatiana Clouthier, “La Neta con Tatiana”, que Javier Corral explicó las razones por las que determinó apoyar a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024.

En dicho contenido, el ex gobernador de Chihuahua y ex militante del PAN, expuso varios aspectos de la precandidata presidencial que dijo, lo motivaron a respaldar su proyecto.

Javier Corral (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

¿Por qué Javier Corral apoya a Claudia Sheinbaum? Ex gobernador rompe el silencio

Cuestionado sobre dichas razones, Javier Corral indicó que conoce a fondo el perfil de liderazgo de Claudia Sheinbaum, pues recordó que la aspirante participó en movimiento estudiantiles.

Además, mencionó diversas cualidades que aseguró, definen a la precandidata a la presidencia de México, de quien destacó aspectos relacionados con su formación científica.

“Es una persona muy estructura, muy comprometida, muy seria, una mujer muy disciplinada, pero sobre todo a mime gusta su estilo austero, es una mujer auténtica. Además es un perfil evidentemente universitario, científica, investigadora, académica” Javier Corral

Con respecto al perfil académico de Claudia Sheinbaum, se dijo confiado de que tendrá un estilo de gobierno diferente al del presidente AMLO, pues auguró una “nueva época”.

Javier Corral confía en que Claudia Sheinbaum dé continuidad a la 4T

Siguiendo con su explicación del por qué apoya a Claudia Sheinbaum, Javier Corral resaltó que la posible administración de la aspirante, dará continuidad al proyecto de la 4T.

Al respecto, Javier Corral aseguró que la precandidata presidencial es quien encarna “la expresión más genuina” dentro del movimiento que encabeza actualmente AMLO.

No obstante, indicó que la ex jefa de gobierno de la CDMX le pondrá su sello particular al proceso, debido a que dijo que espera una apertura en ciertos temas sociales.

Lo anterior debido a que consideró que Claudia Sheinbaum podría encabezar un gobierno más “incluyente, más plural, más dialogante y con la capacidad de negociar”.

Así lo sostuvo al revelar que incluso tiene una “gran esperanza en ella” luego de que ha podido medir el talante de compromiso con la consolidación del “cambio político en el país”.

“Ella va a darle su impronta y va a consolidar el cambio político en el país (…) he podido medir, calar, ese talante, esos compromisos (...) Es la expresión más genuina dentro del lopezobradorismo, como la continuidad más esencial, pero también como la posibilidad de una nueva época más incluyente, más plural, dialogante, con la capacidad de negociar” Javier Corral

Javier Corral (Cuartoscuro)

¿Cómo va Claudia Sheinbaum en la encuesta MetricsMX rumbo a las elecciones 2024?

De cara a las elecciones 2024 en las que se definirá la sucesión presidencial, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), designó a Claudia Sheinbaum como su candidata.

En la más reciente encuesta MetricsMX que corresponde al mes de diciembre de 2023 y es la primera sin Samuel García, Claudia Sheinbaum fue incluida como una de las aspirantes.

Ante la pregunta que plantea un escenario en el que hoy fueran las elecciones, estos serían los resultados sobre la intención de voto:

Claudia Sheinbaum: 57.5%

Xóchitl Gálvez: 17.9%

Algún candidato de Movimiento Ciudadano: 8%