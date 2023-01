Claudia Sheinbaum hoy por hoy lidera todas las mediciones de cara a la sucesión presidencial del 2024. Esta sola circunstancia le ha puesto un “target” en la espalda a la jefa de gobierno de la CDMX. Sus adversarios, detractores y desde lo más rancio de la oposición, procuran politizar todas las vicisitudes que suceden la capital para golpear a la líder en las encuestas.

Un lamentable accidente, nuevamente en el metro de la Ciudad de México ha sido ahora el motivo perfecto para el escarnio.

El Metro de la CDMX tiene años en un estatus “similar”. Con esto quiero decir, que el sistema requiere cirugía mayor. No es un tema de hoy. Es un asunto de decadencia paulatina. Años y años de descuido ahora impactan directamente en el funcionamiento del Metro y no hay inversión que alcance en mantenimiento.

Aunque los números digan que actualmente se destina menos recursos para el Metro, la realidad es que el gasto hoy por hoy, es más eficiente. La nada celebre línea 12 del Metro, es la prueba más clara de que el buen Marcelo apoyó un irresponsable proyecto de ampliación del circuito.

Dicho esto, lo verdaderamente cuestionable es el oportunismo de la oposición con el tema. Valerse de un trágico hecho para tuitear y grabarse en videos demostrando solidaridad, está equidistantemente alejado de la positiva reacción pronta del equipo de la doctora Sheinbaum.

Lo propio fue lo que se hizo. Suspender la agenda programada y acudir inmediatamente al lugar para atender a las víctimas. Que si andaba en Morelia… pudo haber estado de vacaciones y suspender para atender, si ese fuera el caso. La jefa de la CDMX no tiene obligación de ser omnipresente para atender la ciudadanía capitalina.

Carlos Loret en un tuit refiere que “El metro está desbaratando a la candidata del presidente. A este ritmo le saldría mejor renunciar para no seguir pagando la factura política de que cada semana hay un accidente y ella está de viaje.”

El miedo a Claudia es tan grande que buscan personajes como Loret de Mola explotar los desafortunados incidentes que se presentan para sacar raja politica. No hay respeto por las víctimas. No hay un trabajo periodístico serio. No hay una propuesta que abone a la construcción de una democracia justa. Solo tienen, entre ceja y ceja, una obsecada meta: golpear a Claudia Sheinbaum.

No habían transcurrido 20 minutos del accidente, cuando la comentocracia opositora y políticos oportunistas se lanzaron contra la jefa de gobierno de Cdmx, sin antes investigar o saber la situación de salud de los pasajeros. Lo demás no les interesa.

Lo sucedido en el Metro es lamentable. Una vida se ha perdido y son varios los heridos. La gente, los pasajeros, deben ser el tema central y lo más importante. No el escarnio ni el forzado y amarillista análisis político.

Si de análisis se trata, en mi opinión, creo que la reacción del gobierno capitalino ha sido pronta, eficaz y humanista. Como esperamos que el gobierno sea, decente y preocupado por la ciudadanía.