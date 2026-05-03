Dedicado a Celes y Maru. Con cariño.
Conviene empezar por aclarar el propósito. No todo tiene que ser crisis, ni todo merece análisis estructural con ceja fruncida. Hay semanas —esta, por ejemplo— en las que la 4T le da por poner la realidad política nacional particularmente densa, como si compitiera consigo misma en intensidad. En esos casos, cambiar de tema no es evasión: es higiene mental. De ahí este intento por observar algo aparentemente menor, aunque no por ello menos revelador.
La escena, cuando ocurre, suele tener algo de pieza de museo. Un ligero aire de época. Una pregunta que suena más formal de lo que uno recordaba: “¿quieres ser mi novia?”. Dicha así, completa, sin abreviaturas emocionales, como si el romanticismo necesitara pasar por ventanilla y salir con sello.
En México, esa frase todavía sobrevive como acto fundacional. No importa si ya hubo viajes, fines de semana completos, toothbrush instalado en casa ajena —y, en un caso memorable, hasta la llegada triunfal de un cesto de basura para sustituir las bolsas sueltas que usaba el otro, marcando que alguien decidió quedarse— y un algoritmo que ya marcó que son pareja. Hasta que no se formula la pregunta, hay una especie de limbo administrativo. Una relación en versión demo. Funciona, pero no queda claro si ya se compró la licencia.
En otras latitudes, en cambio, la escena se ahorra. Nadie pregunta nada. Nadie declara nada.
Simplemente un día ya están. Y ya. Se sobreentiende. Se instala una rutina, una exclusividad más o menos respetada y cierta presencia constante que, en teoría, basta para definir el vínculo. El noviazgo no inicia: se infiltra…
Y ahí empieza el deporte extremo. Porque lo tácito es muy elegante… hasta que alguien decide tomárselo en serio. En ese momento, la relación que venía fluyendo con admirable ambigüedad empieza a requerir subtítulos. Uno empieza a decir “nosotros” con naturalidad; el otro sigue cómodamente en “tú y yo, cada quien en su carril, pero coincidiendo bastante”. Nada dramático. Nada explícito. Solo un pequeño desfase en la interpretación del mismo guion.
Para resolverlo, la vida moderna ha desarrollado herramientas sofisticadas. No necesariamente conversaciones, pero sí indicadores. La foto juntos —no casual— que aparece en historias y reels. La invitación —¿o la falta de esta?— a una boda donde ya no se llega por separado. La presentación ante amigos con un título deliberadamente impreciso: “estamos saliendo”. Fórmula útil que lo dice todo, pero en el fondo no fija nada.
El entorno, por su parte, ayuda poco. Empieza a tratar la relación como si estuviera formalizada mucho antes de que lo esté. “Tu novio”, dicen. “Tu pareja”, sugieren. Y así, sin acta constitutiva, sin pregunta incómoda, la relación adquiere reconocimiento social. Una formalidad por aclamación.
El detalle es que la aclamación no siempre coincide con la intención. Y entonces aparece esa fina capa de hipocresía contemporánea que permite habitar dos versiones del mismo vínculo sin mayor conflicto aparente. Hacia afuera, estabilidad. Hacia adentro, margen de maniobra. Equilibrio; la cuerda floja con precipicio en los pies. Se actúa como pareja, pero con cláusula invisible de salida.
Y no es mala fe. Es gestión emocional flexible.
Porque formalizar —decirlo en voz alta, fijarlo— tiene un efecto secundario poco atractivo: reduce opciones. Introduce expectativas. Obliga a cierta coherencia futura. Nada trágico, pero lo suficiente fuerte como para que muchos prefieran estirar indefinidamente la fase en la que todo existe… pero nada se define.
Mientras tanto, claro, la relación avanza. O algo así. Se acumulan experiencias, se comparten espacios, se construye una especie de cotidianidad provisional que funciona perfectamente… siempre y cuando nadie haga la pregunta equivocada: “¿Qué somos?”
Interrogante que, curiosamente, goza de mala reputación. Se le considera intensa, innecesaria, poco sofisticada, de mal gusto. Como si pedir claridad fuera una falta de tacto. Como si lo verdaderamente moderno y liberal fuera navegar en la ambigüedad con sonrisa zen y calendario compartido.
Pero la ambigüedad, bien administrada, también tiene sus asimetrías. Permite que uno invierta mientras el otro observa. Que uno proyecte mientras el otro evalúa. Que ambos habiten la misma relación… con niveles distintos de compromiso cuidadosamente no verbalizado. Todo muy civilizado... hasta que deja de serlo.
Porque siempre hay un punto —no necesariamente dramático, pero sí revelador— en el que la relación necesita definirse, aunque sea para descubrir que no estaba definida. Y ahí, la vieja pregunta mexicana, con toda su torpeza encantadora, recupera cierto prestigio. Al menos deja claro quién está comprando la versión completa… y quién sigue usando la prueba gratuita.
Al final, la formalización del noviazgo no cambia tanto lo que ocurre, pero sí alinea lo que cada quien cree que está ocurriendo. Y en ese pequeño ajuste —casi semántico— se decide si la historia avanza en conjunto… o si cada quien lleva, llevaba y llevará un capítulo distinto.
Porque en tiempos de relaciones en beta permanente, hay pocas cosas más disruptivas que una pregunta bien hecha. Y pocas respuestas que definan tanto.