Hablar de planificación familiar es, en el fondo, hablar de libertad y de la capacidad de adueñarnos de nuestra propia historia.

No se trata solo de números, de tasas de natalidad o de la entrega automatizada de métodos anticonceptivos. Se trata del derecho fundamental de cada persona sexualmente activa a decidir, sin presiones ni miedos, cómo quiere vivir su vida.

Hoy en día, esta libertad también se traduce en una realidad creciente, cada vez más personas, de forma individual o en pareja, toman la decisión consciente y válida de no tener hijos ni hijas. Aprender a respetar esta elección, sin dejarse llevar por la presión social o los mandatos culturales del pasado, es un paso urgente hacia una sociedad verdaderamente libre.

Para que esta autonomía sea real, se debe visibilizar el tema. La educación sexual integral en la adolescencia no es un tema opcional, es la herramienta más poderosa que podemos dar a las y los jóvenes. Educar en esta etapa no es incitar, sino proteger. Significa dotarles de conocimiento para prevenir embarazos adolescentes, evitar infecciones de transmisión sexual, entender los cambios de su cuerpo, buscar asesoramiento antes de la concepción y saber que existen alternativas para tener una vida sexual plena, sana y responsable. Una y un adolescente informados se convierten en personas capaces de defender sus propias decisiones de vida frente a las expectativas ajenas.

Al mirar la realidad, es imposible ignorar una profunda injusticia, el peso de esta planificación sigue recayendo de forma desproporcionada sobre las mujeres. Cultural y médicamente, se ha asumido que la anticoncepción y el cuidado de la fertilidad son “asuntos femeninos”. Esta carga invisible no solo afecta su salud física y emocional debido al uso de tratamientos hormonales o procedimientos, sino que perpetúa una desigualdad histórica. Decidir sobre el futuro reproductivo, ya sea para postergarlo, buscarlo o descartarlo, es un acto de responsabilidad que nos concierne a todos y todas por igual.

La salud sexual y reproductiva es parte del bienestar y la libertad humana. Lograr una sociedad más justa exige que los hombres asuman un papel activo, empático y equitativo en estas decisiones, y que como colectividad validemos todos los proyectos de vida. Que el cuidado del mañana deje de ser un peso solitario y se convierta en un camino de respeto mutuo.

Juntos y juntas impulsemos y compartamos una planificación familiar basada en la igualdad.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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