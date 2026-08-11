Lo que se descuida, se enfría. Lo que se ignora, se aleja. Y lo que no se valora, se pierde. Esta es una verdad absoluta que aplica para la política y la vida misma. No importa si hablamos de nuestros proyectos personales, de nuestra comunidad o de quienes gobiernan. Las cosas no se mantienen solas, necesitan atención constante. Gobernar a una sociedad requiere compromiso y cuidado diario.

En el día a día es fácil verlo. Lo que pasa es que nos acostumbramos a lo que ya logramos y dejamos de esforzarnos. Dejamos de prestar atención a los detalles, ignoramos las pequeñas alarmas que nos avisan que algo anda mal y damos por hecho que todo seguirá igual. Así, poco a poco, la motivación se enfría, las oportunidades se alejan.

En el acto de gobernar, esta regla es una sentencia. El poder es prestado y la o el gobernante que lo olvida está destinado al fracaso. Gobernar no es sentarse en un escritorio a mandar, es escuchar, resolver y cuidar sin simular. Cuando un gobierno descuida la seguridad, la salud, la economía o los servicios básicos, el vínculo con el pueblo se enfría por completo. Cuando la clase política ignora las necesidades de las y los ciudadanos y se encierra en sus propios intereses o privilegios, la sociedad se aleja. El gobernante que ignora a la gente termina gobernando en el vacío, sin legitimidad ni respeto.

El peligro más grande es que la apatía nos gane a todas y todos. Nos hemos acostumbrado tanto a tener ciertos derechos y libertades que ya ni los valoramos. Olvidamos que la estabilidad, la justicia y la paz social no están garantizadas para siempre, se defienden todos los días. Si como ciudadanos y ciudadanas no valoramos el rumbo de nuestro país, de nuestras comunidades, si nos volvemos indiferentes a las decisiones de quienes nos lideran, terminaremos perdiendo el control de nuestro propio futuro. Un buen gobierno se construye con gobernantes responsables y capaces, pero también con una ciudadanía despierta que no regala su silencio, ni vende su voto en cada elección.

Nada dura para siempre si lo dejamos en el abandono, en la indiferencia. Juntas y juntos impulsemos el cambio que queremos ver, protegiendo y asegurando un futuro donde nadie quede en el olvido.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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