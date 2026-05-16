El Día Internacional de la Convivencia en Paz nos invita a reflexionar sobre una realidad incómoda: la paz verdadera comienza con una misma, con uno mismo, y se expande en círculos concéntricos hacia nuestro entorno más inmediato, en cada hogar, con las vecinas y los vecinos, en nuestras comunidades, en las calles y en las redes sociales.

Es muy fácil hablar de concordia desde un pedestal. Hoy escuchamos demasiados discursos, diría yo, dobles discursos, de algunas y algunos políticos que repiten en su mensaje la palabra “paz”, mientras que por desgracia, en la tribuna cotidiana de la vida pública, hacen exactamente lo contrario, polarizando y sembrando división.

La incoherencia no es exclusiva de las esferas del poder, en las escuelas el bullying sigue presente, demostrando que el aula es muchas veces el reflejo de la violencia que normalizamos como sociedad.

Llevar la paz a la práctica cotidiana es el verdadero desafío. Se manifiesta al mantener la calma en el tráfico, al ceder el asiento en el transporte público, en el respeto dentro de nuestros lugares de trabajo y en la forma en que resolvemos un desacuerdo con las personas que tenemos o queremos cerca. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida.

Las redes sociales se han convertido en el nuevo espacio público, pero lamentablemente también en trincheras de hostilidad, desinformación y linchamientos digitales. Detrás de una pantalla es fácil olvidar la empatía, por lo que hoy más que nunca es urgente trasladar la cultura de la paz a los entornos virtuales.

Construir una convivencia pacífica en internet implica rechazar el discurso de odio, verificar antes de compartir y entender que la libertad de expresión no es una licencia para agredir. Solo mediante el respeto digital, la escucha activa y la tolerancia hacia las opiniones distintas lograremos transformar las redes en herramientas de conexión y entendimiento mutuo, demostrando que la paz también se cultiva con cada clic y comentario.

No se trata de una actitud pasiva, sino de un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutua. No esperemos que las soluciones vengan desde arriba cuando el cambio estructural empieza en la empatía del día a día.

Juntas y juntos impulsemos, más allá de discursos, una convivencia en paz que tanto urge en lo personal, en lo social y en lo digital.

Jennifer IslasPolítica y conferencista.

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