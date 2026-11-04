Como política, no puedo explicar lo mucho que me apasionan las elecciones, me generan muchas emociones. No veo estos procesos como un simple conteo de votos o una estrategia de campaña. Para mí, representan el reflejo real de lo que somos como sociedad y el momento exacto en que millones de personas transforman el rumbo en unas pocas horas. Ver los mapas que cambian de color y los porcentajes avanzar me provoca muchísima expectativa y una esperanza muy viva. Pero lo que pasó en esta última jornada electoral en el país vecino me conmovió profundamente.

Lo que acaba de suceder en California y Texas es mucho más que un cambio de partido político. Es un quiebre histórico que tiene un peso social y cultural enorme. Las dos economías estatales más grandes y fuertes de los Estados Unidos, dos lugares que definen el rumbo de todo el país, van a ser gobernadas, al mismo tiempo, por demócratas hispanos de origen mexicano.

Cuando pienso en el triunfo de Xavier Becerra en California y en lo que logró Gina Hinojosa en Texas, que parecía algo imposible, se me vienen a la mente los rostros de muchísimas familias. Pienso en los abuelos que llegaron a ese país sin nada más que ganas de salir adelante, en los padres que trabajaron jornadas larguísimas en el campo, en la construcción o en la limpieza para que sus hijos e hijas pudieran estudiar, en jóvenes que tuvieron que trabajar durante horas en la pizca, y en una comunidad que por décadas ha sido el motor trabajador de Estados Unidos, y a su vez ha sido señalada.

Hoy, esa comunidad llegó a los puestos de toma de decisiones más importantes.

Que Xavier Becerra sea el primer gobernador de origen hispano en California en 150 años es una reparación histórica necesaria. Pero que Gina Hinojosa haya ganado en Texas, un estado tradicionalmente tan difícil para los demócratas, y se convierta en la primera mujer latina en gobernar la entidad, es un mensaje de motivación increíble para toda la gente, especialmente para las mujeres, no hay límites para romper techos de cristal. Su victoria demuestra que las cosas sí pueden cambiar cuando la sociedad se organiza y sale a votar.

Por eso me apasiona tanto cada elección. Porque cuando las campañas terminan y se cuentan los votos, el resultado final es este, ver cómo caen las barreras que antes parecían eternas y confirmar que el origen de una persona no es un freno para salir adelante. Hoy, miles de niños, niñas y jóvenes con apellidos en español van a ver las noticias y van a entender que ellos también tienen derecho a liderar el futuro de ese país, que es su hogar.

Juntas y juntos impulsemos un presente y futuro donde la representación sea la regla y no la excepción, construyendo espacios donde cada voz cuente y cada historia de esfuerzo sea valorada.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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