“Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”. Máxima de Benito Juárez

Benito Pablo Juárez García reconocido como el “Benemérito de las Américas”, por ser meritoria su acción personal para la historia, nació en San Pablo Guelatao, ciudad del Estado de Oaxaca. Su nombre “Benito”, que al parecer fue la primera vez que se mencionó como tal. Ha sido muy reconocido como de grandeza, y lo han utilizado personajes famosos como Benito Pérez Galdós, Benito Mussolini y Benito Martínez (nombre real del cantante Bad Bunny), entre otros.

Además, Benito Juárez fue uno de los hombres más admirados por Víctor Hugo, el célebre escritor francés autor de Los miserables.

Benito Juárez fue bautizado religiosamente con su nombre Benito Pablo al siguiente día de su nacimiento, el 22 de marzo de 1806.

Presento en este texto la teoría de que en realidad su padre Marcelino y su madre Brígida querían bautizarlo con el nombre: “Bendito Pablo”, muy probablemente por haber nacido en Pablo Guelatao, pero por error de la transcripción del registro de nacimiento que en esa época se escribía a mano, anotaron en el renglón del nombre “Benito”, en lugar de “Bendito”.

Sería la primera vez que esta teoría se presenta de manera pública y podría ser de gran interés anecdótico e histórico en caso de corroborarse.

Benito Juárez jamás intentó cambiar su nombre por más inédito que haya sido, ni siendo un gran político, incluyendo haber sido presidente de México, y tampoco cuando fue líder de la francmasonería internacional.

Finalmente, analizar también de manera histórica que con las mismas leyes que don Benito Juárez aprobó cuando fue ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombradas muy acertadamente: “Leyes de Reforma”, creando con ellas un Estado laico llamado en esa época: “República Mexicana”, y permitiendo legalmente las inmigraciones de personas de cualquier país o religión, el mismo Maximiliano de Habsburgo, con su esposa Carlota y todos los miembros de su gobierno, hayan sido aceptados para viajar a México, nacionalizarse, y gobernarnos.