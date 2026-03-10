Las guerras modernas ya no empiezan con declaraciones formales. Empiezan con operaciones quirúrgicas, ataques limitados, represalias “proporcionadas” y discursos que prometen que todo permanecerá bajo control.

Pero la historia demuestra que las guerras rara vez siguen el guion inicial de quienes las detonan.

Y hoy el mundo parece estar entrando exactamente en uno de esos momentos.

Podría resumirse con otra frase inquietante: el mundo se está deslizando hacia una era de conflictos prolongados.

Algunos analistas ya lo dicen sin rodeos: el siglo de las guerras largas ya empezó.

La confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán ha escalado en los últimos días con una mezcla de mensajes contradictorios, amenazas cruzadas y movimientos militares que mantienen en alerta a buena parte del sistema internacional.

Por un lado, Teherán ha enviado señales ambiguas.

Autoridades iraníes han declarado que no pretenden extender los ataques contra países vecinos e incluso han difundido mensajes que algunos interpretan como una especie de disculpa diplomática para evitar que el conflicto se desborde hacia otros actores regionales.

Pero en geopolítica las palabras suelen pesar menos que los movimientos en el terreno.

Y el terreno sigue siendo volátil.

Al mismo tiempo, las tensiones no se limitan al frente militar.

También comienzan a aparecer fracturas políticas dentro del propio bloque occidental.

Un ejemplo reciente es el choque diplomático entre Estados Unidos y España.

El gobierno español se negó públicamente a permitir que Washington utilice ciertas bases militares en su territorio para operaciones relacionadas con la actual crisis en Medio Oriente.

La reacción desde Washington fue, por decir lo menos, poco diplomática.

Donald Trump respondió afirmando que Estados Unidos no necesita permiso de nadie para actuar y que, si realmente lo quisiera, podría utilizar esas instalaciones incluso sin autorización.

Poco después, la vocera presidencial estadounidense aseguró que el acceso ya estaba autorizado.

Sin embargo, desde Madrid la respuesta fue inmediata: el ministro de Asuntos Exteriores desmintió categóricamente esa versión.

El episodio derivó incluso en un intercambio personal tenso entre Trump y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante un evento internacional reciente.

El tono del enfrentamiento fue áspero y terminó generando reacciones políticas y mediáticas en Europa.

En redes sociales y en diversos círculos diplomáticos, Sánchez recibió respaldo público, mientras que gobiernos como los de Francia y Reino Unido expresaron posiciones de apoyo al respeto de la soberanía de los países europeos.

Más allá del tono anecdótico, el episodio revela algo más profundo.

Incluso entre aliados históricos comienzan a aparecer diferencias sobre cómo manejar la nueva etapa de tensiones internacionales.

Podría resumirse en otra advertencia inquietante: las grietas dentro de Occidente comienzan a hacerse visibles.

Y eso ocurre justo en un momento en el que el equilibrio global ya venía deteriorándose.

La guerra en Ucrania sigue abierta.

Las tensiones entre Estados Unidos y China continúan escalando en el terreno comercial, tecnológico y militar.

El Medio Oriente vuelve a encenderse.

Y en distintos puntos del planeta resurgen conflictos que parecían congelados.

Para muchos analistas, el mundo está entrando en una etapa de multipolaridad inestable.

Durante décadas, tras el fin de la Guerra Fría, el sistema internacional giró alrededor de una hegemonía relativamente clara encabezada por Estados Unidos.

Hoy ese orden se está transformando.

China avanza como potencia económica y tecnológica.

Rusia intenta redefinir su influencia geopolítica.

Potencias regionales buscan ampliar su margen de maniobra.

Y las alianzas tradicionales empiezan a mostrar fisuras.

Ese tipo de sistema internacional suele ser más volátil.

Las reglas son menos claras.

Los equilibrios más frágiles.

Y los conflictos más difíciles de contener.

Por eso la pregunta que muchos estrategas comienzan a hacerse no es solamente si la actual crisis escalará o no.

La pregunta más profunda es otra.

¿Estamos entrando en una nueva era de tensiones prolongadas?

Una etapa en la que los conflictos regionales se multiplican, las potencias compiten abiertamente por influencia y el sistema internacional se vuelve cada vez más impredecible.

Si ese escenario se consolida, el planeta podría enfrentar años —incluso décadas— de fricciones constantes.

Guerras limitadas.

Crisis energéticas.

Presiones económicas.

Disputas tecnológicas.

Y confrontaciones diplomáticas cada vez más frecuentes.

La historia demuestra que los grandes cambios en el orden mundial rara vez ocurren de manera repentina.

Suelen empezar con episodios aparentemente aislados que, poco a poco, terminan conectándose entre sí.

Hasta que un día queda claro que el sistema internacional ya no es el mismo.

Quizá todavía no estamos ahí.

Pero los acontecimientos de las últimas semanas parecen apuntar en esa dirección.

Porque cuando las potencias comienzan a chocar entre sí, incluso de manera indirecta… el mundo entero entra en una etapa de incertidumbre.

Y esa etapa, una vez que comienza, rara vez se detiene rápido.

Dicho de otra manera: Cuando las potencias chocan, el mundo entero tiembla.

Y esa advertencia, hoy más que nunca, empieza a sentirse real.

@salvadorcosio1

opinionsalcosga23@gmail.com