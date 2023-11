Ayer terminé de ver la serie de Loki en la plataforma de Disney Plus. Al parecer, los multiversos no tienen que ver solo con la ficción, sino parece que se trasladan a la realidad.

Hoy, en un mensaje que lanzó el gobernador con licencia a partir de 12 de noviembre, diciendo que se registrará como precandidato para la campaña de presidente por Movimiento Ciudadano. Esta diciendo que 2 años de gobierno ha hecho lo que no se ha hecho en 40 años.

Creo que es complicado y un comentario bastante desafortunado. De obras interesantes que han pasado en los últimos 40 años están las del metro, carreteras federales, la presa rompepicos, la Macroplaza entre otras cosas. De las que recuerdo de Samuel está terminar la Presa Libertad que inició el otro gobernador que se fue a buscar la Presidencia. Por fin, comprar camiones que tenían atorados desde hace años.

En Nuevo León lo que hay son proyectos, pero nada se ha concretado. Imagine que a don Elon Musk se le ocurra retrasar la inversión en el país. Ahora sí, como Santo Tomás, hasta no ver no creer. También falta que se concreten todas las promesas de inversión que se han publicado como si ya se hubieran hecho.

Falta cumplir con temas de seguridad, medio ambiente, agua entre muchos otros. Siendo gobernador de Nuevo León, no está aprovechando la oportunidad de elevar el estado en el próximo mundial de futbol donde Monterrey será una de las sedes. Esa proyección que le quiere dar al estado en muchas ocasiones parece más una autopromoción que algo para ayudar al estado.

Oigo sobre proyectos que quiere replicar en el país que no ha podido replicar en el mismo estado. Habría que recordarle al gobernador que el circuito de 15 kilómetros que pudiera haber entre su casa en San Pedro y el Palacio de Gobierno no son la realidad del estado.

Hablan sobre el gran cambio que han hecho en el Centro Capullos y no veo que esto lo hayan replicado en los demás centros del DIF en el estado que no son pocos. No veo construcciones de más presas y de cosas que no se hayan hecho por emergencia.

Tendría que quedarse el gobernador para hacerle frente a todas las personas que les ha prometido algo y que todavía no obtienen nada. No ha incrementado la riqueza del estado, no ha bajado la pobreza , no hay menos círculos de miseria. No se tiene una gasolina más limpia o más barata. Si el gobernador tiene la intención que el estado mejore tendría que quedarse y no pensar en que el país lo necesita.

Habla que es hora de darle la oportunidad a la juventud, y que en el país el 60% de las personas son jóvenes. Según el comunicado de presa número 395/23 del INEGI con fecha del 6 de julio del 2023 dice: " El descenso de la fecundidad y la mortalidad a partir de la implementación de políticas pública en materia de planificación familiar, salud y educación, han modificado la estructura por edad. Si se observan las pirámides de población, puede notarse que la base piramidal se hace más angosta y hay una mayor proporción de personas mayores”. Es decir, que no hay mas jovenes ahora que hace 20 años. Ahora hay más “viejos” que hace 20 años.

Los últimos 3 gobernadores de Nuevo León han sido realmente decepcionantes. El penúltimo ganó porque el mal trabajo que hizo el antepenúltimo y el último ganó por el mal trabajo que hizo el penúltimo. El voto de castigo no nos ha llevado al destino esperado y menos cuando los gobernadores de Nuevo León se bañan en el ego adquirido en sus primeros dos años de gobierno que es el tiempo donde dejan de arreglar el “desmadre” que dejó el anterior para trabajar en sus proyectos.

¿Usted cree que es tiempo que Samuel García se lance para presidente? ¿Cree que realmente lo este haciendo porque es tiempo de los jóvenes?¿Piensa que lo que esta haciendo García es para el bien de su familia o de las familias de todos?

Mientras eso pasa, sería increíble ver que el gobernador interino, si es el del gusto del gobernador actual, pudiera inaugurar el nuevo estadio de los Tigres y replicar el modelo “Capullos” hacia otros centros del DIF de Nuevo León. Si pasa eso, si les creo que han hecho un buen trabajo.

Y no es que sea de mi incumbencia, pero decir que una bebé de 8 meses los acompañará en campaña creo que es algo peligroso para la niña. ¿Sabrán los aspirantes a la Presidencia todas las posibles enfermedades que podría contraer la bebé? Si las agarran en la guardería o el Kinder, que no las agarre en campaña.

Preferiría que el gobernador de Nuevo León se quedase en el estado y trabajara en las promesas que hizo al principio de campaña, si las cumple, podría aspirar a la presidencia después y no ahora que hay tanto que hacer en el estado.

Galimatías

No entiendo la Constitución del Estado de Nuevo León y creo que tampoco el juez federal que le dio chance a Samuel García sobre su secretario. Dice uno de los artículos que al gobernador interino lo selecciona el congreso, ¿Por qué lo selecciona ahora el gobernador?